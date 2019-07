Roma – Nessun allarme. Dalle verifiche effettuate dai Carabinieri nella stazione di Roma della metro A Ottaviano, per quello che era stato segnalato come “uno zaino incustodito”, e’ emerso che si trattava in realta’ di una busta contenente spazzatura. I militari non hanno pertanto richiesto l’intervento degli artificieri. Nessuna ripercussione sul servizio pubblico.