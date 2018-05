Roma: Traffico, una vera e propria giornata infernale

Roma – Mattinata critica per il traffico della Capitale, messo alla prova dal maltempo e da una serie di incidenti che hanno congestionato la viabilità cittadina. Ore da incubo a Roma Nord per i cittadini rimasti bloccati nel traffico della zona Balduina. Dove alla chiusura per voragine di via Damiano Chiesa, che già ieri aveva mandato il traffico in tilt, si sono aggiunti il restringimento di via della Balduina a causa di un albero caduto alcuni giorni fa. Oltre al ‘testa coda’ di un’auto su via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, nel tratto tra via Trionfale e piazzale Clodio.

Le forti piogge della mattinata hanno mandato in tilt il traffico anche su via della Pineta Sacchetti e sulla Tangenziale Est. Difficoltà di circolazione si sono registrate pure in zona San Paolo a causa di un allagamento in Via Temistocle Calzecchi. Lunga poi la lista degli incidenti che hanno martoriato la viabilita’. Lungo Galleria Giovanni XXIII all’altezza di via Trionfale. In via Cassia in prossimità de la Storta. In via di Porta Medaglia in zona Ardeatina. Sul viadotto Giubileo del 2000 fra il Gra e la via Tiberina.

Traffico rallenatato per incidente anche in Viale dei Quattro Venti all’intersezione con Via Francesco Bolognesi. Sulla A1, alla diramazione Roma Sud un incidente fra la Barriera di Roma Sud e lo svincolo di Torrenova in direzione Gra ha creato lunghe code. A non facilitare il quadro e’ arrivata anche la chiusura di via Veneto per la manifestazione 1000miglia che si concluderà alle 12 di sabato.