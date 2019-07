Roma Tre, arriva la sfida delle migliori strartup

Roma – Un marketplace di barbieri e parrucchieri a domicilio, un’app in realta’ aumentata per capire come sistemare gli elementi di arredo e un servizio delivery per i souvenir. Sono alcune delle 15 proposte innovative che questo pomeriggio, a Roma, si sfideranno in occasione di ‘Dock3 grand finale’, l’evento conclusivo di ‘Dock3Training’. Nell’aula magna della scuola di lettere, filosofia e lingue dell’universita’ Roma Tre, che ha promosso l’iniziativa, i team selezionati da una giuria di esperti proveranno ad aggiudicarsi l’accesso al programma di incubazione Dock3Sprint, un premio messo in palio della Regione Lazio, un viaggio studi ad Austin (Texas) e la partecipazione ad una summer school sull’intelligenza artificiale. A valutare i progetti sara’ una giuria di 50 elementi composta da imprenditori, investitori e istituzioni, alla presenza del Rettore di Roma Tre, Luca Pietromarchi. I team saranno giudicati sulla base della solidita’ e dell’esperienza maturata, del potenziale di mercato e dei risultati raggiunti duranti i tre mesi del percorso. “Con Dock3-The Startup Lab, il programma di incubazione di startup di RomaTre, lo studente si fa imprenditore- ha dichiarato il rettore Luca Pietromarchi- La valorizzazione delle competenze, dello spirito di squadra e un nuovo concetto di imprenditorialita’ sono le chiavi del successo di Dock3, la risposta di Roma Tre ad una richiesta sempre piu’ urgente di innovazione. Accompagnare gli studenti dall’universita’ al mondo del lavoro, dando loro fiducia nel trasformare le proprie idee in attivita’ imprenditoriali, e’ una missione su cui il nostro Ateneo sta investendo sempre piu'”.

La competizione iniziera’ con la visita del pubblico e della giuria agli stand dei 15 team. Sara’ compito dei giurati selezionare i 6 team piu’ promettenti e dare loro accesso alla seconda fase, la sessione di pitch. Alle 17.20, infatti, i 6 finalisti presenteranno dal palco i loro progetti con un pitch di 5 minuti. Ogni componente della giuria, dotato di un budget virtuale di 100mila euro, esprimera’ la propria valutazione investendo su una o piu’ proposte in competizione. I tre team che avranno ricevuto, virtualmente, i maggiori investimenti accederanno a Dock3Sprint (il programma di incubazione di Dock3), otterranno 5mila euro ciascuno messi in palio dalla Regione Lazio per investire nello sviluppo della startup e, in base a loro livello di inglese, avranno la possibilita’ di vincere un viaggio studi ad Austin (Texas), dove potranno conoscere il dinamico ecosistema locale e le aziende piu’ innovative che hanno li’ la loro sede, oppure ad Orvieto dove potranno partecipare alla Summer School sull’Intelligenza Artificiale di Vetrya Academy.