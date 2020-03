San Giuseppe a porte chiuse ma a cuore aperto

Quelli di quest’anno dovevano essere dei festeggiamenti da ricordare: 50 anni di elevazione a Basilica della Chiesa Parrocchiale e 150esimo anniversario della proclamazione di San Giuseppe Patrono Universale della Chiesa.

Per questi motivi è stato ottenuto il patrocinio del Vicariato di Roma e di Roma Capitale Municipio 1.

Alla luce dell’emergenza sanitaria che sta interessando il nostro paese anche le celebrazioni della solennità di San Giuseppe si celebreranno a porte chiuse.

I fedeli avranno la possibilità di seguire le Sante Messe in diretta streaming dalla pagina Facebook “Basilica San Giuseppe al Trionfale Roma” cosi come sta avvenendo in questi giorni.

Per l’occasione la Basilica ha deciso di promuove le seguenti iniziative:

INSIEME CON SAN GIUSEPPE

In considerazione delle celebrazioni “sine populo” si invitano i fedeli a scattarsi una foto o un selfie (singolo o di famiglia) e a inviarlo con l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini (sia per i maggiorenni che per i minorenni), alla mail comunicazione.sgtrionfale@gmail.com entro le ore 12:00 di mercoledì 18 marzo 2020.

Le foto saranno poste sui banchi in occasione della Celebrazione Solenne, in diretta streaming, delle ore 19:00 del 19 marzo. La Basilica si riempirà dei volti dei devoti di San Giuseppe!

FLASH MOB SAN GIUSEPPE

Affacciati ai balconi o alle finestre di casa è diventato un appuntamento fisso per gli italiani costretti a stare in casa per arginare la diffusione del Coronavirus. Un momento di condivisione e unità che, seppure a distanza di sicurezza, per sentirsi meno soli e farsi coraggio a vicenda, sta coinvolgendo anche la città di Roma in tutti i suoi quartieri. La proposta è di affacciarsi alle ore 18.30 del 19 marzo 2020 e gridare per 3 volte “W SAN GIUSEPPE!” accompagnati dal suono delle campane

CONCORSO DISEGNO/FOTO PER BAMBINI E GIOVANI

L’Oratorio promuove il concorso “La festa di San Giuseppe continua…!” L’invito per i più piccoli è realizzare un disegno mentre per la categoria giovani una foto, che raccontino o facciano ricordare la festa di San Giuseppe. Elaborati e foto dovranno pervenire alla mail assoratoriosangiuseppe@gmail.com entro sabato 21 marzo 2020. I vincitori di entrambe le categorie saranno proclamati durante la diretta della Messa delle ore 10.30 di domenica 22 marzo 2020.

Fino al 18 marzo rimangono invariati gli orari delle dirette streaming:

ore 08:00 recita delle Lodi, Santa Messa e Adorazione Eucaristica

ore 19:00 Novena a San Giuseppe

La Basilica rimarrà aperta tutto il giorno dalle ore 8:30 alle ore 18:45

Il 19 marzo 2020 sarà consentito l’accesso ai fedeli dalle ore 08.45 fino alle ore 18.45.

Nella giornata del 19 marzo alcuni volontari vigileranno l’afflusso dei fedeli in Basilica e il rispetto delle indicazioni governative a tutela della salute di tutti.

I fedeli desiderosi di rivolgere una preghiera a San Giuseppe potranno inviarla via mail all’indirizzo: comunicazione.sgtrionfale@gmail.com.

San Giuseppe benedica la nostra comunità parrocchiale, la nostra città e la nostra amata Italia. Andrà tutto Bene! Con l’aiuto di Dio o grazie a Dio! Perché è un Padre che non ci lascia mai soli!

Ore 08.00 Santa Messa presieduta da don Marico CARRERA,

Segr. Gen. Pia Unione del Transito. Diretta su Facebook.

Ore 18.30 Flashmob di San Giuseppe. Diretta su Facebook.

Tutti alle finestre con le campane ad urlare per 3 volte

“W SAN GIUSEPPE”.

Ore 19.00 Santa Messa Solenne presieduta dal parroco, don Wladimiro BOGONI. Apertura del Giubileo Parrocchiale e benedizione dei papà. Diretta su Facebook.

Ore 21.00 Recita del Santo Rosario dalla Basilica – in diretta su TVSAT2000.

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora.

Alle finestre delle case si propone di esporre lo stendardo di San Giuseppe (disponibile in Basilica) o un piccolo drappo bianco e una candela accesa.

La Basilica rimarrà aperta tutto il giorno dalle ore 08.45 alle ore 18.45 per la preghiera personale. Si ricorda il rispetto delle indicazioni governativa a tutela della salute di tutti.

Le celebrazioni potranno essere seguite dalla pagina Facebook “Basilica San Giuseppe al Trionfale Roma”. La recita del Rosario andrà in onda su TV2000 (CANALE 28, SKY CANALE 157, TIVÙSAT 18).

