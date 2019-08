San Lorenzo e la Luna Nera

Agosto 2019 ci fa dono di un volta celeste molto interessane e ricca di appuntamenti spettacolari.

Il mese di Agosto, che prende il nome dall’imperatore Cesare Ottaviano Augusto, era un mese di grande simbolismi e festività. I Romani antichi prima del cristianesimo celebravano il giorno del 10 Agosto la festività di Priapo dio della Fertilità assimilato dai romani agli inizi del III secolo avanti cristo il cui giorno sacro era il X di Agosto in cui il luccichio del manto celeste simboleggiava il seme fertile del dio Priapo che donava fertilità all’umanità.

Con il cristianesimo la festività pagana del dio Priapo venne sostituita da quella cristiana che celebra San Lorenzo diacono, di cui sappiamo pochissimo, eccetto il fatto che fosse uno dei sette diaconi di Roma.

Il Martirologio Romano ci dice che: la Festa di san Lorenzo, diacono e martire, che, desideroso, come riferisce san Leone Magno, di condividere la sorte di papa Sisto anche nel martirio, avuto l’ordine di consegnare i tesori della Chiesa, mostrò al tiranno, prendendosene gioco, i poveri, che aveva nutrito e sfamato con dei beni elemosinati. Tre giorni dopo vinse le fiamme per la fede in Cristo e in onore del suo trionfo migrarono in cielo anche gli strumenti del martirio. Il suo corpo fu deposto a Roma nel cimitero del Verano, poi insignito del suo nome.

Infatti, ai primi dell’agosto del 258, l’imperatore Valeriano aveva emanato un editto, secondo il quale tutti i vescovi, i presbiteri ed i diaconi dovevano essere messi a morte, in base quanto tramandato da Cipriano nell’Epistola Ixxx, 1.

Secondo la tradizione venne bruciato sulla graticola. La prima menzione del 10 agosto, come data del martirio, risale alla Depositio Martyrum, uno scritto dell’anno 354. Da allora si è sempre collegato lo scintillio della volta celeste alle scintille della graticola di San Lorenzo o alle sue lacrime.

Le così dette “Lacrime di San Lorenzo”, che per gli astronomi sono quelle scie luminose , che poco prima di Ferragosto attraversano il cielo limpido, sono rigorosamente le Perseidi, ovvero le meteore che sembrano provenire dalla costellazione di Perseo.

Quindi la definizione “stella cadente” è sbagliata: le stelle sono caratterizzate dal loro brillare e non cadono. In effetti, quelle che noi vediamo, sono meteore e, anche qui, la spiegazione si deve cercare nella scienza.

Quindi le così dette stelle cadenti di San Lorenzo non sono altro che piccoli detriti, di dimensioni variabili da un granello di sabbia a un sassolino, lasciati dalla cometa Swift-Tuttle (dal nome dei due astronomi che la scoprirono nella metà dell’800) lungo l’orbita che effettua attorno al Sole. Ogni anno, intorno al 10 agosto appunto, la Terra incrocia questa orbita urtando contro i detriti della cometa che penetrano nell’atmosfera a velocità di decine di km al secondo, incendiandosi e diventando visibili come meteore.

La Luna Nera

Si dice Luna Nera o Novilunio quando l’orbita lunare porta il nostro satellite tra la Terra e il Sole, lasciando la faccia non illuminata della Luna rivolta verso di noi. Di notte, la Luna in questa fase è impossibile da vedere perché si trova nella stessa porzione di cielo visibile del Sole, e sorge e tramonta con esso.

Quindi l’altro grande protagonista del cielo di Agosto sarà il nostro satellite infatti la Luna sarà in fase di novilunio giorno 1, in Primo Quarto il 7, in plenilunio il 15, in Ultimo Quarto il 23 e poi ancora in novilunio il 30. La Luna d’agosto ci accompagnerà infatti in cinque fasi e sarà Nuova due volte, la seconda delle quali è la Luna Nera.

La Luna Nera nelle religione antiche ed esoteriche come i pitagorici oppure nella religione mesopotamica corrispondeva a Lilith che era il demone femminile associato alla tempesta, ritenuto portatore di disgrazia, malattia e morte. Il suo corrispettivo astronomico è un presunto satellite della Terra, ritenuto compagno della Luna, in seguito identificato con la Luna Nera, che corrisponde al secondo fuoco dell’orbita lunare, essendo l’altro occupato dalla Terra.

Fu solo nel 1937 che Dom Neroman identificò la “Luna Nera” come il secondo fuoco dell’orbita lunare. Da allora cominciò ad apparire sempre più nei temi astrali, venendo trattata astrologicamente come un pianeta, anche se non corrisponde a un vero corpo celeste. La presenza di un astro materiale in quella regione di spazio contraddirebbe d’altronde le leggi di Keplero.

Si tratta quindi di un punto vuoto che rispetto alla Terra si muove seguendo la precessione absidale dell’orbita lunare impiegando 3231,50 giorni (quasi 9 anni) per girare attorno alla sfera celeste, e attraversando così in questo periodo tutti i segni dello zodiaco. Esso percorre in realtà 3 gradi ogni giorno lunare, cioè all’incirca in 28 giorni terrestri.

Il nostro satellite viene a trovarsi al perigeo, nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, il 2 (359397 km), nel punto opposto il 17 (apogeo, 406243 km) e nuovamente al perigeo il 30 (357175 km).

Tuttavia, c’è da tenere presente che quest’anno, ad Agosto, dopo la Luna, Giove resta la luce più intensa del cielo dell’estate. Per individuarlo bisogna guardare verso il Sud, verso la costellazione dell’Ofiuco nelle prime ore della sera, più o meno fino alla mezzanotte.

Oltre al pianeta Giove l’altra presenza notevole tra i pianeti di agosto è Saturno. L’astro farà infatti mostra di sé per tutto il mese nella costellazione del Sagittario.

Emiliano Salvatore