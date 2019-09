San Raffaele, board dei manager europei EAHM in Italia

Roma – Il board dell’associazione EAHM (European association of hospital managers) si e’ riunito venerdi’ scorso in Italia, presso l’aula Albertini dell’Irccs San Raffaele Pisana. Un appuntamento importante per la pianificazione delle attivita’ dell’associazione internazionale, una delle piu’ grandi al mondo nell’ambito della gestione ospedaliera, al quale hanno partecipato, insieme al professor Ugo Luigi Aparo, direttore Sanitario dell’IRCCS San Raffaele Pisana, Philippe Blua, presidente EAHM; Mieczyslaw Pasowicz, vice presidente; Gerry O’Dwyer, past president; Nikolaus Koller, tesoriere dell’Associazione e Marc Hastert, segretario generale. Nel corso dell’incontro, il Direttivo ha individuato i presupposti per l’avvio di una collaborazione tra l’IRCCS San Raffaele Pisana e l’European association of hospital managers in tema di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, qualita’, risk management e mobili. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del Gruppo San Raffaele di Roma.