Saturno perderà i suoi anelli

Saturno il pianeta famoso per il suo sistema di anelli, sta per perderli in un “breve periodo” di “appena”300 milioni di anni. In realtà Saturano non è l’unico pianeta ad avere degli anelli, infatti nel sistema solare ci sono ben altri 3 pianeti dotati di anelli: Giove, Urano e Nettuno, anche se in realtà, tranne Saturno, per gli altri sono così sottili che è quasi impossibile vederli.

Come Giove, Saturno è un pianeta gassoso ma è molto più leggero: la sua densità media, appena 1/8 di quella terrestre, la più piccola fra quelle dei pianeti, è addirittura inferiore a quella dell’acqua.

Gli anelli di Saturno non sono altro che piccolissimi satelliti di dimensioni variabili, che vanno da quelle di una palla da tennis a 1 km di diametro. Fra un anello e l’altro si intravedono raggi scuri, costituiti probabilmente di polvere che resta allineata per azione del campo magnetico del pianeta.

L’origine degli anelli è sconosciuta. Ci sono due ipotesi principali al riguardo: che siano il risultato della distruzione di un satellite di Saturno, provocata da una collisione con una cometa o con un altro satellite, oppure che siano un “avanzo” del materiale da cui si formò Saturno che non è riuscito ad assemblarsi in un corpo unico. Parte del ghiaccio della parte centrale degli anelli proviene dalle eruzioni del criovulcanismo di Encelado. In passato, gli astronomi pensavano che gli anelli si fossero formati assieme al pianeta miliardi di anni fa, tuttavia studi più recenti sembrano suggerire che l’età degli anelli sia probabilmente solo di alcune centinaia di milioni di anni.

Gli anelli di Saturno sono formati in larga parte da pezzi di ghiaccio e sono costantemente colpiti dalle radiazioni solari e da piccoli meteoriti: questo produce una sorta di nuvola ghiacciata che viene attratta dal campo magnetico di Saturno e precipita su di esso in forma di pioggia di ghiaccio.

Pertanto precipitando sul pianeta sotto forma di pioggia di ghiaccio si verificherà una vera “cascata” da circa una tonnellata di ghiaccio al secondo che, stando agli ultimi calcoli, nel giro di 300mila anni, porterà alla scomparsa degli anelli.

La cosa era risaputa da tempo. Già nei primi anni Ottanta, infatti, i dati forniti dai passaggi ravvicinati delle due sonde Voyager, che ora volano nello Spazio interstellare, avevano fatto squillare un campanello d’allarme, mostrando che gli anelli di Saturno sono formati in gran parte da pezzi di ghiaccio e sono colpiti dalle radiazioni solari e piccoli meteoriti.

“Stimiamo che questa ‘pioggia anulare’ prosciughi una quantità di prodotti d’acqua che potrebbe riempire una piscina olimpionica dagli anelli di Saturno in mezz’ora”, ha dichiarato James O’Donoghue del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland.

la sonda Cassini che ha studiato gli anelli di saturno per 13 anni dal 2004 al 2017 ha rilevato cadendo nell’equatore di Saturno, che gli anelli hanno meno di 100 milioni di anni di vita. Questo periodo è relativamente breve, rispetto all’età di Saturno di oltre 4 miliardi di anni.Pertanto astronomi e astrofisici hanno deliberato che entro i prossimi 300mila anni gli anelli saranno scomparsi del tutto e riassorbiti dal pianeta.

Gli anelli di Saturno non hanno fatto parte del pianeta fin dalla sua origine infatti secondo alcuni studi essi sono di fatto un fenomeno transitorio, formatisi probabilmente dallo scontro di lune ghiacciate le cui orbite sono state influenzate da comete o asteroidi.

Il team di scienziati vorrebbe vedere come la pioggia dell’anello cambia con le stagioni su Saturno. Mentre il pianeta progredisce nella sua orbita di 29,4 anni, gli anelli sono esposti al Sole a vari livelli. Poiché la luce ultravioletta proveniente dal Sole carica i granelli di ghiaccio e li fa reagire al campo magnetico di Saturno, la variazione dell’esposizione alla luce solare dovrebbe cambiare la quantità di pioggia dell’anello.

“Siamo fortunati ad essere in questo momento dell’esistenza del pianeta per vedere il sistema ad anelli di Saturno, che sembra essere nel bel mezzo della sua vita. Tuttavia, se gli anelli sono temporanei, forse abbiamo semplicemente perso la possibilità di vedere i sistemi di anelli giganti di Giove, Urano e Nettuno, che hanno solo sottili strisci al nostro tempo! ” ha aggiunto O’Donoghue.

Info :https://www.nasa.gov/

Sonda cassini:

https://solarsystem.nasa.gov/missions/cassini/mission/tour/flybys/?page=0&per_page=40&order=publish_date+desc%2Ccreated_at+desc&search=&tags=cassini&category=264

Emiliano Salvatore