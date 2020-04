Scarceravirus, domiciliari a condannati mafiosi –

Come si sentirà in questi giorni il cittadino perbene, quello che nell’arco di tutta la sua vita, breve o lunga, ha sempre tenuto alta la fronte di fronte ad un contesto sociale di cui ha rispettato le regole – vuoi per obbligo ma soprattutto per senso civico – del comune sentire, per onorare insomma quanto gli è stato insegnato da chi l’ha preceduto su questo mondo?

Come può aver fiducia in una collettività che non lo sostiene per i suoi comportamenti allineati a principi di reciproco rispetto; di sacrificio, per aver costruito la propria vita basandosi solo sul proprio lavoro, sulle proprie forze, senza calpestare nessuno?

Come se non bastassero le notizie legate alle varie sfaccettature dolorose legate all’emergenza sanitaria arrivano, quasi di soppiatto, svelate da pochi organi di stampa, come se la cosa meno rumore fa meglio è, la notizia che già diversi mafiosi, confinati in un regime carcerario particolarmente stringente, e quindi evidentemente pericolosi, stanno uscendo dalle patrie galere per motivi di salute, e tanti altri usciranno nei prossimi giorni?

Ci viene raccontato che i suddetti capi-mafia, nella fattispecie personaggi di estrema pericolosità, a detta degli stessi magistrati che si sono occupati di mandarli in galera, saranno comunque confinati agli arresti domiciliari, non potranno interloquire con altri soggetti individuati come pregiudicati (e vorrei vedere…) e bla bla bla….

Come se non bastasse, lo stesso provvedimento sarà applicato a tutti coloro ai quali residuano non più di diciotto mesi di reclusione da scontare, tanto avranno il braccialetto elettronico.

È bastato dunque che un gruppo, peraltro sparuto, di detenuti si rivoltasse nelle galere, all’inizio dell’applicazione dei provvedimenti, perché lo Stato si ponesse degli interrogativi di ispirazione umanitaria, e trovasse soluzioni che potessero alleggerire il loro status e, in sostanza, vanificasse l’applicazione della pena che evidentemente si erano “guadagnata sul campo”.

Perché andare agli arresti domiciliari non è, checché se ne dica, come continuare a scontare la pena, ma in un ambiente sanitario più protetto.

Non è più come quei film in bianco e nero, di neorealista sapore, in cui le case erano disadorne, poche suppellettili, povere cose e familiari vestiti di stracci.

Spesso le dimore di certi personaggi, grazie anche ai proventi derivanti dalle malefatte compiute e per le quali dovrebbero pagare pegno, sono più lussuose e confortevoli di quelle dei milioni di persone perbene che sono state nella stessa maniera ai domiciliari, senza braccialetto elettronico, e quindi non a carico della collettività, ma solo perché ligi alle regole.

Ma questo Stato al quale quasi tutti noi portiamo rispetto, il ricordo di chi si è immolato per esso, e che ad ogni ricorrenza celebriamo, tutti quei sentimenti che rientrano sotto il nome di patriottismo e di senso civico, se li pone questi interrogativi?

I nostri politici, i nostri grand commis dagli stipendi stratosferici, hanno sentore del malcontento generato da determinate decisioni?

I detenuti che protestano sui tetti delle carceri, le loro mogli che bloccano il traffico per le strade pretendendo la libertà per mariti che una qualche colpa ce l’avranno pure, se sono rinchiusi, come giudicheranno i milioni di loro simili che se ne stanno, senza aver commesso alcunché, anch’essi rinchiusi ai domiciliari, ma bracelet-free?

Anche noi siamo stanchi, depressi, arrabbiati. Eppure non siamo scesi in piazza a protestare, e non siamo saliti sui tetti per sfasciare tutto. Ma solo per cantare.

Laura Frustaci