Scoperta una superterra con vapore d’acqua in atmosfera –

Si chiama K2-18 b, ed orbita attorno a una nana rossa (K2-18) a 111 anni luce dalla Terra, ed è la prima super-Terra in zona abitabile di cui sia stata osservata l’atmosfera.

Ma K2-18 b ha qualche cosa in più, come viene spiegato nello studio appena pubblicato su Nature Astronomy, nella sua atmosfera c’è vapore acqueo. Lo dicono i dati spettroscopici ottenuti con la Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Hubble dell’Agenzia Spaziale Europea e della Nasa.

Una scoperta che potrà senza dubbio migliorare le attuali conoscenze sull’evoluzione dell’atmosfera di pianeti potenzialmente temperati. K2-18 b è una “super-Terra”, con una massa pari a otto volte quella della Terra ed è due volte più grande. È stata individuata per la prima volta nel 2015 e ancora non è chiaro se si tratti di un pianeta roccioso dall’atmosfera estesa o di un pianeta ghiacciato con un’alta concentrazione di acqua al suo interno.

La maggior parte degli esopianeti fin qui scoperti, sono più di 4mila, sono dei giganti gassosi, questo è, invece, un pianeta relativamente piccolo e si trova, in zona abitabile, ovvero a una distanza dalla stella madre tale da consentire la presenza di acqua allo stato liquido.

Oltre all’acqua nell’atmosfera del pianeta, sembrerebbe esserci anche una quantità significativa di idrogeno ed anche di elio.

La composizione esatta dell’atmosfera non è nota, ma i modelli lasciano supporre che il vapor d’acqua possa costituirne fino al 50 per cento. Un obiettivo eccellente, sottolineano gli autori dell’articolo, per successivi studi di approfondimento sulla composizione e sul clima dei pianeti delle zone abitabili.

La ricerca è di un gruppo di ricercatori dell’University College London guidato da Angelos Tsiaras; del gruppo fa parte anche l’italiana Giovanna Tinetti, che sugli esopianeti ha già scritto un libro divulgativo.

Rita Lena