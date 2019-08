Secondo Jetcost Roma tra le mete preferite dagli italiani ed europei per luglio 2019

Si scelgono ancora una volta mete nazionali per le vacanze

Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Roma, che risulta, infatti, tra le 5 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Napoli, Bologna, Lamezia Terme, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 luglio 2019) utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi città europee come Londra, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Lisbona e Madrid.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate dai viaggiatori attraverso il proprio sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili, trattandosi di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante luglio 2019 indicano che Roma è stata la più scelta da spagnoli, portoghesi, britannici, francesi, olandesi e russi e la seconda per i tedeschi.

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “L’interesse degli europei e degli italiani per Roma è costante e si dimostra ancora una volta in luglio 2019. Resta una delle principali destinazioni turistiche al mondo, scelta ogni anno da milioni di viaggiatori attratti dalle sue bellezze storiche e artistiche, dalle strutture di lusso, dall’ottima gastronomia e dal buon vino e soprattutto dallo shopping di qualità. Non sorprende, quindi, che durante questo lungo periodo di feste, sia stata tra le mete preferite”.

Le città italiane più ricercate dai turisti europei durante luglio 2019:

SPAGNOLI…..PORTOGHESI…..BRITANNICI…..TEDESCHI……FRANCESI…..OLANDESI……..RUSSI

1. Roma………..1. Roma…………..1. Roma………….1. Catania…….1. Roma ……..1. Roma ……….1. Roma

2. Milano……….2. Milano………….2. Milano…………2. Roma………2. Venezia…….2. Milano……….2. Milano

3. Venezia……..3. Venezia………..3. Venezia……….3. Venezia…….3. Milano ……..3. Alghero……..3. Venezia

4. Firenze………4. Firenze…………4. Napoli…………4. Milano……..4. Napoli……….4. Verona………4. Rimini

5. Napoli……….5. Napoli…………..5. Firenze……….5. Napoli………5. Palermo…….5. Pisa……l……5. Bologna

6. Bologna……..6. Bologna ……….6. Bologna………6. Palermo……6. Catania……..6. Venezia……..6. Pisa

7. Pisa………….7. Cagliari …………7. Verona……….7. Bari…………7. Firenze …….7. Firenze………7. Napoli

8. Torino……….8. Palermo…………8. Pisa…………. 8. Lamezia……8. Bologna……..8. Napoli………8. Catania

9. Palermo……..9. Pisa…………….9. Catania……….9.Brindisi ……9. Bari…………..9. Brindisi ……9. Firenze

10. Bari………..10. Torino…………10. Torino……..10. Verona…….10. Cagliari…….10. Bologna….10. Verona

Le città più ricercate dagli italiani durante luglio 2019:

1. Milano

2. Catania

3. Palermo

4. Londra

5. Roma

6. Napoli

7. Barcellona

8. Bologna

9. Amsterdam

10. Lamezia Terme

11. Parigi

12. Torino

13. Casablanca

14. Cagliari

15. Venezia

16. Brindisi

17. Lisbona

18. New York

19. Madrid

20. Bari

*I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 1 e il 31 luglio 2019.

Su Jetcost:

Jetcost è un motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi. Questo significa che confronta i prezzi offerti da oltre 250 agenzie di viaggio e compagnie aeree per trovare il miglior prezzo per ogni tipo di viaggio. Una volta che l’utente ha deciso su Jetcost il viaggio che vuole fare, basta cliccare sul prezzo prescelto e si viene reindirizzati direttamente alla pagina dell’agenzia di viaggi che offre la prenotazione del volo, dell’hotel o del noleggio auto.