Share Now continua la sua crescita e registra a Roma un aumento dei noleggi del 25% rispetto al 2018

SHARE NOW, il più grande servizio di carsharing free-floating in Europa nato dall’unione di car2go e DriveNow, continua la sua crescita sia a livello internazionale che locale. Nell’ultimo anno, sono, infatti, cresciuti del 25% i clienti su scala globale, raggiungendo quota 4,2 milioni di utenti totali.

Anche a livello locale, sono tanti i traguardi raggiunti da SHARE NOW nei primi otto mesi dell’anno: da gennaio ad agosto 2019, infatti, a Roma sono già stati effettuati un milione di noleggi, con una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche la distanza percorsa dai clienti romani a bordo dei veicoli SHARE NOW, tra gennaio ed agosto 2019, ha visto una crescita del 30%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (da 5,8 milioni dei primi otto mesi del 2018 a 7,6 milioni dello stesso periodo nel 2019). Lo sviluppo dinamico nella capitale italiana si riflette anche nel numero dei clienti che utilizzano quotidianamente il servizio, i quali hanno raggiunto quota 262.000, il 25% in più rispetto all’anno precedente.

“Roma è per noi l’esempio perfetto di come la mobilità urbana si stia allontanando dal veicolo privato per muoversi verso un ecosistema mobilità molto diversificato.” – afferma Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW – “I numeri dimostrano che il carsharing a flusso libero gioca un ruolo sempre più importante negli spostamenti quotidiani dei romani. Questa crescita del servizio, che stiamo sperimentando in molte altre location sia italiane sia europee, cambierà in modo permanente e soprattutto sostenibile le nostre città”.

A Roma il servizio di carsharing a flusso libero di SHARE NOW, precedentemente car2go, è disponibile da marzo 2014. La flotta è attualmente composta da 730 veicoli: 360 smart fortwo, 100 smart fortwo cabrio e 270 smart forfour.

About SHARE NOW

Noleggiare un’auto ovunque e in qualsiasi momento – questo è SHARE NOW. Come pioniere e leader di mercato nel campo del carsharing a flusso libero, SHARE NOW raggruppa oltre quattro milioni di utenti tra le 31 grandi città del mondo in cui è presente con oltre 20.000 veicoli, di cui oltre 3.200 sono alimentati a propulsione elettrica. Dalla registrazione al noleggio, l’intera esperienza di viaggio avviene digitalmente tramite un’app per smartphone. SHARE NOW fornisce dunque una soluzione sostenibile per la mobilità urbana e, come parte di un ecosistema di mobilità più ampio, contribuisce in modo significativo alla riduzione della congestione nelle città: ogni veicolo SHARE NOW sostituisce fino a otto auto private e, allo stesso tempo, viene utilizzato fino a sei volte più frequentemente. SHARE NOW è il più grande fornitore al mondo di veicoli elettrici in condivisione free-floating, con 4 città europee in cui opera con flotte completamente elettriche e 14 città con flotte parzialmente elettriche. Attualmente, SHARE NOW è presente in Europa e in Nord America con veicoli BMW, Mercedes-Benz, MINI e smart e continua ad espandere la propria leadership nel mercato del carsharing free-floating. SHARE NOW è uno dei cinque servizi di mobilità nati dalla joint venture tra BMW Group e Daimler AG, fondata nel 2019. La società ha sede a Berlino.