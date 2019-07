Sindacati: contrastare taxi abusivi a Fiumicino

Roma – “L’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino continua ad essere terra di nessuno”. È quanto dichiarano in una nota le segreterie romane del comparto taxi di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi ed Associazione Tutela Legale Taxi. “Come gia’ ripetutamente denunciato da numerosi media e dalle scriventi strutture sindacali, nella sostanziale indifferenza dell’amministrazione presieduta da Esterino Montino- scrivono- presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, turisti e passeggeri in transito sono letteralmente assediati da abusivi di tutte le specie, noleggiatori scorretti ed alcuni tassisti disonesti che offrono loro transfert verso la Capitale, a tutto danno degli ignari utenti nonche’ degli operatori onesti. Il sindaco di Fiumicino intervenga immediatamente, mettendo in campo specifici controlli con i propri vigili urbani, gli unici che hanno competenza per intervenire, al fine di contrastare decisamente questo orribile scempio che tanto discredito getta sull’immagine del nostro Paese”.