Sindacati: dipendenti Roma Multiservizi hanno poche certezze

Roma – “Nel corso della riunione sulle aziende partecipate del Comune di Roma l’attivo ha lanciato un grido di allarme per la situazione di incertezza in cui versa la RomaMultiservizi i cui dipendenti non hanno, ad oggi, alcuna sicurezza riguardo la prosecuzione del servizio di assistenza, pulizia e accompagnamento effettuato dalla stessa societa’ nelle scuole comunali. Il Comune di Roma non ha fornito alcuna assicurazione riguardo la tutela occupazionale e salariale dei 2.700 lavoratori e lavoratrici attualmente impiegati in detti servizi. Il 25 luglio e’ scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara di affidamento dell’Appalto Global Service e allo stato nulla e’ trapelato da parte della Amministrazione. Cigl, Cisl e Uil insieme alle Federazioni di categoria ritengono prioritaria una soluzione immediata che tuteli i 2.700 lavoratori coinvolti nel cambio di appalto”. Cosi’ in una nota Michele Azzola, segretario generale Cgil Roma e Lazio, Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti, Alberto Civica, segretario generale Uil Roma e Lazio.