Sopralluogo per trovare tracce biologiche

Roma – Rilevare e repertare tutte le tracce biologiche e digitali presenti nella stanza (sequestrata) dell’hotel Meridien, dove hanno soggiornato Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth: il primo che si e’ autoaccusato dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, il secondo accusato di concorso nell’atto delittuoso. Questo e’ il significato degli accertamenti svolti questa mattina da parte dei militari dell’Arma, insieme ai legali dei due americani (attualmente in carcere a Regina Coeli) e ai consulenti di parte, nella camera dove, tra l’altro, Finnegan Per e Hjorth avevano nascosto (in un controsoffitto) il coltello col quale e’ stato ucciso Cerciello.