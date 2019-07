Spi Cgil Lazio: iniziative in Municipi per decoro città

Roma – “La condizione di abbandono in cui versa la Capitale non e’ piu’ tollerabile. Lo Spi Cgil di Roma e Lazio denuncia la situazione indecorosa e rischiosa per la salute dei cittadini, in particolare per i tanti anziani che vivono in questa citta’. Ci uniamo all’appello della Cgil Roma e Lazio per chieder che vengano messe in campo soluzioni strutturali che portino a una gestione virtuosa dei rifiuti nella Capitale e in tutta la regione. Le Leghe dei pensionati dello Spi Cgil di Roma e del Lazio presenti in tutti i municipi romani organizzano iniziative di pulizia di strade, di spazi verdi, recupero di parchi e luoghi di socialita’ in collaborazione con le associazioni e comitati di quartiere, sensibilizzano i cittadini alla raccolta differenziata e chiedono anche con raccolte di firme, come avvenuto nel IX municipio, il potenziamento della raccolta differenziata. Chiediamo che si avvii un confronto proficuo tra e con le istituzioni e se dovesse perdurare lo stato di grave disservizio chiederemo una riduzione significativa della Tari, tassa che pesa non poco anche per le tasche degli anziani e dei pensionati di questa citta’”. Si legge cosi’ nella nota della segretario generale Spi Cgil Roma e Lazio Alessandra Romano.