Svapo, malattia da formazione di gas tossici –

Formazione di gas tossici dietro alla malattia dello svapo. E’ quanto afferma uno studio firmato da Donal F. O’Shea e Michael Sullivan del Royal College of Surgeons, Irlanda, che avrebbero identificato in un additivo contenuto nelle sigarette elettroniche la causa dei molti danni occorsi ai polmoni dei fumatori.

Il Centers for Disease Control and Prevention (Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie) e la Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, già da qualche anno hanno rivolto la loro preoccupata attenzione sulle malattie respiratorie che colpiscono i consumatori di sigarette elettroniche, che potrebbero essere associate con i prodotti dello svapo.

Secondo quanto riporta in un articolo dello scorso anno il magazine della Fondazione Umberto Veronesi, studi condotti nel 2019 su 29 persone “dei quali erano stati analizzati i fluidi raccolti nei loro polmoni, è emerso che la vitamina E acetato è stata trovata in tutti i campioni (mentre il THC nel’82% e la nicotina nel 62%), potrebbe essere la causa delle gravi complicazioni respiratorie che hanno causato la morte di 39 persone negli USA”. Nei liquidi che sono all’interno della e-sigarette, oltre alla vitamina E acetato, o Alfa-tocoferolo acetato, usato come addensante, c’è anche il THC (tetraidrocannabinolo) una dei componenti della cannabis.

Ma non solo, il liquido contiene anche nicotina, oli di cannabidiolo e altre sostanze additive e aromatiche. Ma è principalmente il THC, sostanza psicoattiva, che produce la cosidetta ”ebbrezza”.

Secondo i ricercatori il danno ai polmoni si crea quando fumando la sigaretta elettronica si riscalda il liquido, che produce un aerosol che viene inalato fin nei polmoni. Con il loro studio Dan Wu e Donal O’Shea hanno, dunque, constatato sperimentalmente, che è alta probabilità che sia la vitamina E acetata, a causare gravi danni polmonari nei fumatori di e-sigarette.

Come? Riscaldando le molecole di vitamina E acetato i ricercatori hanno visto che queste si “rompono” liberando gas altamente tossici, tra questi il chetene di cui hanno calcolato con la spettroscopia di massa il processo che, a partire dall’Alfa-tocoferolo acetato contenuto nello svapo, si arriva alla formazione di una significativa quantità di questo gas, oltre ad altre sostanze volatili come alcheni e benzene. Le stesse molecole cancerogene contenute nel fumo del tabacco.

In conclusione, dicono gli scienziati, è molto probabile che, a contribuire all’insorgenza dei gravi danni polmonari riscontrati in molti fumatori di e-sigarette, siano la liberazione del chetene e le reazioni chimiche che avvengono durante il processo dello svapo.

Rita Lena