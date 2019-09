Test Medicina Università Sapienza, Gaudio: operazioni regolari

Roma – “Le operazioni dei test d’ingresso a Medicina si sono svolte in serenita’, con 75 aule controllate. Ci sono stati solo un paio di episodi, come quello di un giornalista che si era infiltrato ed e’ stato riconosciuto e fatto uscire, e quello di alcuni ragazzi che avevano introdotto dei telefonini che sono stati scoperti e ovviamente fatti depositare fuori dall’aula”. Cosi’ il rettore dell’universita’ Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, poco prima del termine del test d’ingresso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. “Si andra’ verso l’abolizione del numero chiuso? Nelle condizioni attuali- ha aggiunto Gaudio- spero di no. Perche’ il numero programmato si e’ reso necessario dopo le esperienze in Italia negli Anni 70 e 80 quando il numero era aperto. Il numero aperto a Medicina ha significato studenti che si iscrivevano ma non potevano seguire le lezioni e andare in corsia. Si dovrebbero adeguare gli spazi, i laboratori, i docenti e le corsie ad un numero potenzialmente molto ampio, oggi abbiamo 68mila iscritti a partecipare. Bisogna mettere nelle condizioni i ragazzi di studiare e di diventare dei buoni medici”.