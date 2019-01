TG RDN del 07/01/19

RIFIUTI, PRESIDI: CONDIZIONE ACCETTABILE IN MAGGIORANZA SCUOLE

Scuole regolarmente aperte oggi a Roma, dopo la lettera inviata al Campidoglio dai presidi, che avevano minacciato di non aprirle a causa dell’emergenza rifiuti. “Ama ha reso accettabile la condizione nella stragrande maggioranza delle scuole- ha spiegato il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, Mario Rusconi- Pero’ continueremo a vigilare perche’ tra qualche giorno la situazione potrebbe tornare quella di qualche giorno fa, con cumuli di rifiuti davanti gli istituti”.

INVESTE E UCCIDE SENZA FISSA DIMORA A ROMA: CACCIA AL PIRATA

Un uomo senza fissa dimora e’ stato travolto e ucciso questa mattina all’alba a Roma da un’auto pirata. E’ successo all’angolo tra Corso d’Italia e via Po. E’ probabile che l’uomo stesse attraversando la strada assieme al suo cane, quando e’ stato investito. Le forze dell’ordine stanno esaminando le tracce lasciate dalla vettura e i filmati delle telecamere della zona per risalire all’identita’ dell’automobilista. Secondo una prima ipotesi l’uomo avrebbe attraversato in un punto senza strisce pedonali. Poco distante dal corpo dell’uomo e’ stato trovato il cane, che e’ gia’ stato adottato da una donna.

PD, ZINGARETTI INAUGURA SEDE COMITATI E LANCIA ‘PIAZZAWEB’

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato stamani la sede del coordinamento dei comitati a sostegno della sua candidatura alla segreteria del Partito democratico, in via Cristoforo Colombo a Roma. “Piazza Grande e’ un luogo di incontro e mobilitazione, da qui coordineremo i 570 comitati che stanno sorgendo in tutta Italia” ha spiegato Zingaretti, che ha presentato anche ‘Piazzaweb’, la prima grande piattaforma online per condividere contenuti, smentire fake news e ascoltare i territori e chi vuole mettersi in rete attraverso questo strumento.

WALTER RICCIARDI NUOVO CONSIGLIERE REGIONE LAZIO PER LA RICERCA

Walter Ricciardi e’ il nuovo consigliere per la ricerca e l’innovazione della Regione Lazio. Lo ha annunciato oggi il governatore, Nicola Zingaretti. “Sono onorato che un protagonista della scienza italiana metta a nostra disposizione, a titolo gratuito, la propria esperienza”. Ricciardi a dicembre aveva comunicato al ministro della Salute, Giulia Grillo, con la quale i rapporti erano piuttosto freddi, la decisione di dimettersi da presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’.