TG RDN del 10/01/19

SPARATORIA DAVANTI ASILO ALLA MAGLIANA, GRAVE UN PREGIUDICATO

Paura questa mattina alla Magliana, a Roma, a pochi metri di distanza da un asilo nido. Uno o forse due uomini in sella a un motorino hanno sparato contro un uomo, mirando alla testa. La vittima, un pregiudicato di 34 anni con vari precedenti, e’ in condizioni gravissime ed e’ stato trasportato all’ospedale San Camillo. Ferita anche la compagna seduta in auto. La coppia aveva appena lasciato le due figlie nell’asilo nido. L’uomo era anche sorvegliato speciale. Era stato condannato per aver torturato, picchiato e rapinato in un appartamento del Torrino un imprenditore. Per quel grave episodio venne arrestata e condannata anche Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi.

MALTRATTAMENTI A BIMBI IN ASILO A CASSINO: FERMATE DUE MAESTRE

Hanno maltrattato, tra strattonamenti, schiaffi alla testa e offese, i piccoli alunni di un asilo di Cassino. Per questo motivo due maestre, di 54 e 63 anni, sono state fermate dalla Polizia. Le indagini sono partite dopo le dichiarazioni raccolte dai genitori di uno degli alunni che riferivano che loro figlio si mostrava riluttante ad andare a scuola, manifestando uno stato di ansia e disagio. Dalle indagini e’ emerso che le due maestre avevano un atteggiamento vessatorio nei confronti dei bambini finalizzato a realizzare un metodo di educazione fondato sull’intimidazione e sulla violenza.

RIFIUTI, PROTESTA FI A SEDE AMA: MONTANARI SI DIMETTA

Sit-in di Forza Italia, questa mattina, sotto la sede dell’Ama a Roma. Una trentina di militanti azzurri ha contestato l’azienda per l’emergenza rifiuti che sta vivendo la Capitale, ovvero “spazzatura ovunque, mancata pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti insufficiente”. Forza Italia ha chiesto le dimissioni dell’assessore comunale all’Ambiente, Pinuccia Montanari e del presidente e amministratore delegato di Ama, Lorenzo Bagnacani, e ha proposto l’apertura di due nuovi impianti Tmb e due di incenerimento.

ROMA, GDF CONFISCA 516 MILIONI A IMPRENDITORE BALINI

La Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di quasi 516 milioni di euro a carico dell’imprenditore romano Mauro Balini, gia’ arrestato dalle Fiamme Gialle nel 2015 con le accuse di associazione per delinquere. Suo principale centro di affari era il porto turistico di Ostia, oltre ai noti stabilimenti balneari “Hakuna Matata” e “Plinius”. Il provvedimento riguarda quote societarie, capitale e intero compendio aziendale di 15 societa’, operanti nel settore immobiliare, nella gestione di servizi e di stabilimenti balneari e nella ristorazione, cui sono riconducibili, tra l’altro, i circa 840 posti barca del porto turistico di Ostia.

SUORE E GUARDIE SVIZZERE RUNNER, NASCE L’ATHLETICA VATICANA

Suore, guardie svizzere, gendarmi, operai e dipendenti. Sono i membri della squadra di Athletica Vaticana, la prima associazione sportiva costituita nello Stato della Citta’ del Vaticano, presentata questa mattina nella Santa Sede. L’impegno non sara’ solo agonistico, ma anche per rilanciare una testimonianza cristiana concreta. Non a caso, due membri onorari della squadra sono giovani migranti provenienti dal Centro di Castelnuovo di Porto. L’obiettivo sara’ quello di partecipare in futuro a manifestazioni come i Giochi del Mediterraneo.