TG RDN del 22/01/19

SALVINI ALL’EX PENICILLINA ATTACCA RAGGI: STABILE NON OCCUPATO

Visita a sorpresa del vicepremier, Matteo Salvini, all’ex fabbrica di Penicillina a Roma. Il ministro dell’Interno ha voluto verificare di persona la notizia di una nuova occupazione. “Lo stabile e’ libero e non occupato- ha poi spiegato durante una diretta Facebook dallo stabile di via Tiburtina- Invito il sindaco Raggi a occuparsi bene delle strade e a non diffondere notizie prive di fondamento”. La Polizia locale, pero’, questa mattina durante un’operazione di controllo ha individuato due persone di nazionalita’ straniera, accompagnate negli Uffici della Questura.

SCUOLA, GATTA: AULE AL FREDDO? SOLO 13 IMPIANTI ROTTI

“Molto clamore per nulla”, sull’emergenza aule al freddo secondo l’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Margherita Gatta. Sono appena 13, secondo l’amministrazione, gli impianti di riscaldamento non funzionanti su 1.068 edifici scolastici della Capitale. Di questi, “pochi sono quelli con guasti importanti”. Come spiegare quindi i numerosi disagi segnalati anche dai presidi dopo le festivita’ natalizie? Secondo l’assessore “molte strutture hanno infissi vecchi e in queste condizioni e’ difficile mantenere una temperatura adeguata”.

ROMA, SCOPERTO MERCATO PARALLELO DI AUTO RUBATE: 30 ARRESTI

Avevano messo in piedi un mercato parallelo di auto rubate, in particolare veicoli ibridi e di grossa cilindrata, che venivano smontati e rivenduti in Italia o all’estero. Ma la Polizia Stradale, al termine di un anno di indagini, ha smantellato la banda arrestando 30 persone, di cui 18 in undici mesi di investigazioni, e altre 12 questa mattina a Roma e nei comuni di Marino e Nettuno. A capo della banda un cittadino albanese che si avvaleva di due complici italiani. Nell’attivita’ criminale erano coinvolti anche due autodemolitori della periferia romana.

ROMA, ARRIVA ‘PRIMO MAGAZINE’: LA RIVISTA DEL I MUNICIPIO

Si chiama ‘Primo Magazine’ la nuova rivista del I Municipio, presentata oggi dalla presidente Sabrina Alfonsi. Nata in collaborazione con l’agenzia Dire, ‘Primo Magazine’ sara’ un mensile gratuito distribuito in 57 luoghi del centro di Roma, dalle biblioteche ai mercati, dalle scuole ai centri anziani. “La rivista- ha spiegato Alfonsi- dara’ visibilita’ a tutte quelle iniziative culturali che difficilmente trovano spazio sui giornali e conterra’ informazioni di servizio”.