Tinto Brass dimesso da ospedale Sant’Andrea

Roma – Tinto Brass e’ stato dimesso oggi dall’ospedale Sant’Andrea di Roma. Il regista del cinema erotico italiano, che ha 86 anni, era stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, lo scorso lunedi’, per un malore. “Voglio rivolgere i migliori auguri per una completa guarigione al regista Tinto Brass- ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato- Voglio inoltre ringraziarlo per le belle parole espresse nei confronti della struttura e dello staff sanitario che lo ha avuto in cura. Un’attenzione che l’azienda ospedaliera Sant’Andrea rivolge a tutti i suoi pazienti per assicurare la migliore assistenza possibile”.