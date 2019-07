A Tor Bella Monaca in piazza per la legalità

Roma – La luce, i colori e i suoni del cinema come un faro capace d’illuminare una zona d’ombra, di mancanza di prospettive ed emarginazione sociale. Da oggi al 19 luglio nei giardini di via Giovanni Castano, nel quartiere di Tor Bella Monaca, apre la rassegna ‘R-Estate a Tor Bella – Notti di cinema in Piazza’ una tre giorni di cinema, incontri e cultura promossa dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella citta’, Associazione Tor Piu’ Bella con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale. “La proposta intende avvicinare il cinema, esperienza popolare sin dalla sua nascita, alle persone portando gli schermi sin sotto ‘le torri’ in cui queste abitano”, si legge sulla pagina Facebook di ‘Lazio Senza Mafie’. “Farlo in un quartiere spesso definito come dormitorio, significa accendere una luce in un luogo non frequentato e in cui mancano occasioni di aggregazione, di incontro, di condivisione- continua il comunicato- l’iniziativa vuole dunque proporre una nuova fruizione di questo spazio pubblico, restituendolo alla sua funzionalita’ di luogo di incontro, socialita’ e condivisione, in grado di restituire ai cittadini fiducia nella legalita’ e nella bellezza”. La rassegna si aprira’ stasera alle 21 con la proiezione del film ‘La profezia dell’armadillo’ di Emanuele Scaringi, proseguira’ domani con la proiezione di ‘Piuma’ di Roan Johnson e terminera’ il 19 luglio, in occasione del 27esimo anniversario della strage di via D’Amelio, con la proiezione del film ‘Era d’estate’ di Fiorella Infascelli. Le proiezioni, tutte a ingresso libero, saranno presentate dagli attori e dai registi dei film in programmazione, accompagnati da critici e giornalisti.