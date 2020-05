Ue, nasce il Piano De Gasperi per il rilancio dell’Europa –

Si è aperta oggi, organizzato dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, la Conferenza “The state of the Union”, per affrontare il tema della strategia comune da mettere in campo per il prossimo futuro, dopo le conseguenze economiche, finanziarie e sanitarie del passaggio del covid19.

Il Presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, lo ha già soprannominato “Il Piano De Gasperi”, in onore e memoria di uno dei padri fondatori dell’integrazione europea, forse anche per rimarcare l’ispirazione prettamente comunitaria dei contenuti, senza alcuna influenza d’oltre oceano, come il vecchio Piano Marshall che, con il fondamentale supporto degli Stati Uniti, ci traghettò dopo la II guerra mondiale nella fase di ricostruzione.

Si rende appunto necessario un “piano” per il rilancio dell’Unione Europea: un rilancio soprattutto nei valori fondanti, dopo aver constatato come, in particolare nel primo passaggio della pandemia, che aveva colpito dapprima solo il nostro Paese, siano stati paesi extra-UE i primi a venire in nostro aiuto, evidenziando un distacco morale e materiale da parte di quella comunità che per prima avrebbe dovuto farsene carico.

L’Egitto, la Russia, l’Albania, la stessa Cina sono prontamente venute in soccorso dell’emergenza che aveva coinvolto uno dei paesi più rappresentativi dell’Unione Europea, e la mancanza di provvedimenti di sostegno immediati ed importanti da parte dei Paesi membri, non ha fatto altro che evidenziare come questa corporazione di Stati abbia fallito, quantomeno nel suo primo approccio alla grave problematica che avrebbe poi, purtroppo, colpito anche altri paesi.

Ad una prima richiesta di solidarietà, infatti, alcuni membri dell’Unione hanno risposto con la chiusura delle frontiere, tanto per gradire. Solo più tardi sono arrivate le scuse della Presidente della Commissione Von der Leyen, insieme all’impegno per mettere in campo provvedimenti concreti.

Nella Conferenza odierna, alla quale hanno partecipato, virtualmente, oltre alle più alte cariche dell’Unione, tutti i Capi di Stato o di Governo dei 27 paesi membri, dovranno essere ribaditi con energia quelli che sono i valori per i quali questa società di Stati esiste.

Nel 1947 il Piano Marshall rappresentò il motore per rilanciare l’economia, fondamentale per la ricostruzione dopo le devastazioni della guerra.

Questo nuovo piano dei giorni nostri deve avere la capacità di rappresentare la nuova ricostruzione post pandemia, dare quella spinta propulsiva di cui tutti i paesi hanno bisogno dopo il devastante impatto sociale ed economico di questo periodo, che sarà purtroppo durevole per i prossimi anni.

Qualcuno ha detto che servirà un “salto di qualità”, che bisognerà ridiscutere con un nuovo approccio lo stanziamento dei fondi di bilancio, per consentire ai paesi che ne avessero necessità di poter disporre di liquidità per fa ripartire lo sviluppo e l’economia in generale.

Ma, soprattutto, sarà necessario riavvicinare l’Europa, con tutte le sue istituzioni, ai cittadini, che troppo spesso se ne sono distanziati perché solleticati da spinte populistiche che hanno portato ad un disamore per questa straordinaria opera di diplomazia, di dialogo intereuropeo che ci ha tenuto in pace e benessere negli ultimi, lunghi 75 anni.

Ed allora ci aspettiamo che il risanamento economico sia davvero calzato sulle esigenze moderne senza trascurare le nuove realtà sociali e lavorative che il nostro tempo ti ha messo davanti. Non possiamo negare che da quel lontano 1947 tutto sia cambiato: l’approccio al lavoro, alle dinamiche sociali e alla visione del progresso. Perché se è vero che tutti abbiamo il dovere di adattarci all’evoluzione dei fatti è altrettanto vero che ancora di più dovranno essere le istituzioni che ci rappresentano a saper leggere il cambiamento e ad esserne protagoniste attive.

Non c’è crescita se non nel cambiamento e il cosiddetto Piano De Gasperi potrà essere l’occasione per dimostrare che l’Unione Europea è pronta a questa sfida e capace di ancorare la sua sopravvivenza nel futuro.

Laura Frustaci