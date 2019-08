Umbria: acque minerali e termali, la “guerra dei trent’anni” –

Il Consiglio di Stato ribalta l’ultima decisione del Tar favorevole alla Rocchetta spa – Valerio Mancini, Vice Presidente del Consiglio regionale: “Noi siamo per l’equo riconoscimento degli interessi della collettività” –

Perugia – (Adsfullpress) – L’altra sera a Gualdo Tadino s’è tenuto un Consiglio Comunale “aperto” con all’ordine del giorno l’ultimo pronunciamento giudiziario sulla vertenza tra Rocchetta Spa, il Comune, la Regione dell’Umbria, varie associazioni e la Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese, dove insistono i pozzi di attingimento delle “mille bolle blu, rosse e della salute”.

Il 12 di luglio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Comunanza Agraria e, ribaltando la sentenza del Tar del gennaio 2018, ha riconosciuto “i diritti della Comunanza e della comunità gualdese” sui terreni dove insistono i pozzi di attingimento. E quindi sanatorie, cambi di destinazioni d’uso e rimborsi ma, soprattutto, contro la proroga per altri venticinque anni della concessione alla Rocchetta spa. Naturalmente in tal caso svanirebbe il progetto d’investimento, da 35 milioni, della stessa Società datato 2014.

Questo Consiglio Comunale Straordinario, dopo aver respinto un ordine del giorno della minoranza, ha approvato una risoluzione nella quale si “raccomanda al Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, di arrivare nel termine di sessanta giorni ad un confronto diretto con i vari soggetti coinvolti e di richiedere alla Comunanza di versare nelle casse comunali la somma di 8 milioni di euro spesi dal Comune di Gualdo Tadino sulla montagna gualdese nel periodo in cui l’ente è stato in quiescenza oltre al pagamento dal 2016 degli oneri tributari… di aprire un confronto con la Regione affinché siano i Comuni, e non la Regione, a ricevere direttamente i canoni concessori… Infine chiede a Rocchetta spa, se vorrà, di proseguire nelle attività di supporto economico alle associazioni del territorio, ma di versare al Comune di Gualdo Tadino almeno il 25% dell’importo dei canoni concessori per progettualità dell’Ente”.

Come si può ben intuire, in ballo mica noccioline!

Fra gli intervenuti a questo straordinario Consiglio anche il vice presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria che, fra l’altro, ha sottolineato come questo rilevante problema economico e sociale debba proporsi come la priorità da risolvere definitivamente dal nuovo Consiglio regionale, che sarà eletto entro la fine dell’anno.

Assistendo a questo straordinario Consiglio abbiamo comunque avuto l’impressione di una situazione complicata e prolissa da “tutti contro tutti”. E volendo saperne di più, al vice presidente Valerio Mancini abbiamo chiesto: ”Ma dunque perché tutta questa conflittualità e come potrà risolversi?”.

“La conflittualità – ci ha risposto – nasce dallo scollamento sociale e dal mancato rispetto degli interessi di ciascuno in favore del pacifico benessere della comunità… Io mi sento di non stare da nessuna parte ma di considerare alla stessa maniera tutte le parti in causa in modo da stabilire un equilibrio di giudizi e soprattutto di valutazioni condivise. Non solo per dovere istituzionale sarò sempre dalla parte di quanti rispettano o vorranno rispettare il dettato dell’art.11bis dello Statuto regionale dell’Umbria sulle Risorse naturali, che recita: La Regione tutela le risorse naturali a garanzia delle generazioni future. Considera l’acqua un bene comune e primario e l’accesso ad essa un diritto universale, riconosce il carattere esclusivamente pubblico dell’acqua e pone in essere politiche di gestione delle risorse idriche coerenti con tali principi”.

Ora il Tar dell’Umbria dovrà tornare a dipanare questa matassa di interessi e d’affari tanto importanti e complicati. Ma è facile prevedere che questa guerra iniziata trent’anni fa, potrebbe durarne altrettanti. Il territorio della Comunanza è montagnoso e vasto. Sono circa 2100 ettari destinati alle coltivazioni, alla pastorizia, alla forestazione: una specie di polmone di verde e di sorgenti d’acqua. Le quali, se non sparire, potrebbero anche diminuire nella portata: è la paura di molti. (Nella foto, la fonte Rocchetta Valle del Tonno)

Angelo Pennacchioni