Una soluzione per cercare di non finire estinti come i dinosauri

Molti dei migliori scienziati del mondo si sono riuniti questa settimana per la Conferenza sulla Difesa Planetaria del 2019. Circa 200 tra astronomi e ingegneri hanno preso parte ad una simulazione per discutere come gestire un asteroide in arrivo sul nostro pianeta.

Quest’anno la situazione simulata è terribile. Nella simulazione,la storia inizia a marzo, quando gli scienziati scoprono un asteroide vicino alla Terra che si stima abbia una larghezza compresa tra 330 e 1.000 piedi. L’asteroide, soprannominato 2019 PDC, dovrebbe passare vicino alla Terra il 13 maggio a una distanza di sicurezza di 12 milioni di miglia. Ma dopo aver seguito la traiettoria del PDC del 2019 per un paio di settimane, gli scienziati immaginari inizialmente determinano che l’asteroide tornerà di nuovo indietro dalla Terra nel 2027. E quando lo fa, il meteorite ha una probabilità dell’1% di sbattere contro il pianeta.

Lindley Johnson, l’ufficiale della difesa planetaria della NASA, ha dichiarato: “Questo tipo di esercitazione ci aiuterà ad identificare le domande e le questioni chiave per questo scenario distruttivo“.

Inoltre,il professor Joseph Nuth, del Goddard Space Flight Center della NASA, che in un convegno a San Francisco, ha parlato del pericolo per la Terra di andare incontro all’estinzione. Lo studioso ha spiegato che asteroidi e comete che potrebbero distruggere l’umanità sono estremamente rare, ma tendono a colpire “a 50 a 60 milioni di anni di distanza”. Considerando che la cometa che ha spazzato via i dinosauri è arrivata sulla Terra 65 milioni di anni fa, questo potrebbe essere il periodo giusto per un nuovo impatto del genere.

Jim Bridenstine, secondo cui occorre unire le forze di tutti i Paesi per proteggere la Terra dal possibile impatto disastroso di un asteroide. In occasione della Conferenza sulla difesa planetaria, Bridenstine ha indicato questo come uno dei cinque obiettivi del piano strategico degli Stati Uniti sugli NEA (near-Earth asteroids), o oggetti vicino alla Terra (Neo, la cui orbita può incrociare quella del nostro pianeta).

Tuttavia,nonostante le notizie allarmistiche,che circolano sulla possibilità di un impatta da asteroide e di una apocalisse, possiamo per ora sentirci sicuri proprio grazie a queste simulazioni condotte dagli scienziati che si esercitano nella remota possibilità di un impatto.

Questo tipo di esercitazioni che la NASA, assieme alla Federal Emergency Management Agency e ad altri enti, si ripete ogni anno, per capire come il mondo dovrebbe rispondere a un evento così terrificante. L’evento è coordinato dal Center for Near-Earth Object Studies della NASA, che questa settimana ha ospitato una conferenza dedicata agli asteroidi e alla difesa planetaria.

“Stiamo cercando di chiederci cosa faremmo”, dice a “The Verge” Paul Chodas, direttore del Center for Near-Earth Object Studies presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA; e continua :”Stiamo cercando di renderla una simulazione realistica, ci poniamo le domande: cosa sapremmo,e quando? Dal momento in cui viene scoperto, fino a qualsiasi cosa succeda più tardi. ”

La NASA ha comunque un piano concreto di difesa anti asteroide e la prima dimostrazione della tecnologia di difesa planetaria della NASA entrerà in azione nel 2022 che consisterà in un doppio test di reindirizzamento degli asteroidi (DART) – la prima missione della NASA di dimostrare una tecnica di difesa planetaria – avrà una possibilità di colpire il bersaglio, la piccola luna piena nel sistema di asteroidi binari Didymos. L’asteroide non rappresenta una minaccia per la Terra ed è un bersaglio ideale per il test: misurare il cambiamento nel modo in cui l’asteroide più piccolo orbita intorno all’asteroide più grande in un sistema binario è molto più facile che osservare il cambiamento nell’orbita di un singolo asteroide attorno al Sole. Il lavoro sta dilagando al Johns Hopkins Applied PhysicsLaboratory di Laurel, nel Maryland, e in altre località in tutto il paese, mentre la missione si dirige verso il suo lancio nell’estate del 2021 – e tenta di tirare fuori un’impresa finora vista solo nei film di fantascienza.

Per pilotare la navicella DART, acronimo di Double Asteroid RedirectionTest, sul bersaglio desiderato – un asteroide binario costituito da una piccola luna (Didymos B) in orbita attorno a un corpo più grande (Didymos A) – gli scienziati devono capire come si comporta il sistema. Scienziati hanno compiuto sforzi per osservare Didymos dalla Terra dal 2015, e ora una campagna internazionale coordinata da Cristina Thomas, Osservatorio del gruppo di lavoro DART del Northern Arizona University, sta facendo osservazioni critiche usando potenti telescopi in tutto il mondo per capire lo stato del sistema di asteroidi prima DART lo raggiunge. Le osservazioni attuali aiuteranno i ricercatori a capire meglio l’entità dell’impatto fatto quando DART sbatte contro il bersaglio – Didymos B – nel settembre del 2022.La sua minuscola taglia è stata la ragione per cui Didymoon è stata scelta per un esperimento pionieristico di difesa planetaria. Nel 2022, la sonda spaziale DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA, impatterà Didymoon per tentare di cambiarne l’orbita attorno al suo compagno più grosso, al fine di testare la fattibilità di una manovra di deviazione o deflessione orbitale. L’orbita di Didymos non incrocia quella della Terra, quindi è esclusa la possibilità che l’esperimento di deflessione possa creare pericolo di impatti per il nostro pianeta.

Emiliano Salvatore