UNICEF Italia, l’Ambasciatore Lino Banfi torna con un video-appello per ricordare la “Festa dei nonni e dei bambini”

Lino Banfi, storico Ambasciatore di buona volontà dell’UNICEF Italia e il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo hanno realizzato un video-appello per ricordare la Festa dei Nonni e dei bambini con l’UNICEF, con eventi che si svolgeranno soprattutto nei giorni 28-29 settembre e il 2 ottobre.

Nel divertente video, “Nonno Libero”, il più famoso nonno d’Italia, è accompagnato dal Presidente Francesco Samengo, simpaticamente soprannominato “Nonno Ciccio”: insieme lanciano i 400 appuntamenti organizzati dall’UNICEF Italia in piazze, strade e scuole, grazie al supporto di 2.000 volontari. Insieme ricordano che “i nonni sono gli angeli custodi di tutti i bambini”.

Oltre a festeggiare i nonni e le nonne, la Festa sarà anche un momento di solidarietà: a fronte di un piccolo contributo, sarà possibile scegliere tra i diversi regali UNICEF disponibili: i fondi raccolti andranno a sostegno dei programmi dell’UNICEF contro la malnutrizione infantile. Secondo gli ultimi dati sono 148,9 i milioni di bambini al di sotto dei 5 anni colpiti da malnutrizione cronica e 49,5 milioni quelli colpiti da malnutrizione acuta.

“I nonni sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia. I nonni sono la nostra memoria e come nonno e come Presidente dell’UNICEF Italia vogliamo celebrarli in una festa che riunisca insieme tutte le generazioni. Ci sono paesi in cui i bambini vengono lasciati soli, orfani di genitori venuti a mancare in guerra o per malattie o perché la loro mamma non ha ricevuto assistenza qualificata al momento di darli alla luce. Sono bambini che riescono a sopravvivere e a crescere esclusivamente grazie alla presenza di una nonna o di un nonno. L’UNICEF è al loro fianco con programmi nutrizionali e di supporto alla prima infanzia. Sono lieto di avere anche per questa edizione della Festa dei nonni al nostro fianco il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nostro ‘Goodwill Ambassador’, e l’UNPLI/Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con i quali condividiamo una cultura del territorio a partire dall’attenzione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

Tema della mobilitazione è anche la memoria e le tradizioni: saranno ricordati i giochi di una volta, i mestieri dimenticati, i racconti dei nonni, canzoni, musiche, balli e altre attività che riguardano le tradizioni popolari del nostro paese.

Guarda la mappa degli appuntamenti UNICEF: www.unicef.it/festadeinonni