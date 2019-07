Unione Inquilini: elenco prossimi sgomberi su sito Prefettura

Roma – “Le famiglie sgomberate da via Cardinal Capranica non hanno ancora trovato una sistemazione, scoppia lo scandalo delle cooperative ed ecco uscire sul sito della Prefettura la lista degli stabili occupati da sgomberare. Ventitre’ stabili che in priorita’ andranno liberati con una tabella di marcia che nei prossimi anni dovra’ vedersi realizzato con ritmi di circa tre mesi”. Cosi’ l’Unione inquilini in una nota. “Uno schiaffo alle famiglie in precarieta’ abitativa- afferma Fabrizio Ragucci segretario di Roma- e l’ennesima riprova di incapacita’ di gestire questa cupa stagione repressiva. Come possiamo accettare ancora nuovi sgomberi se non ci sono soluzioni per le persone che vengono poi lasciate in balia di cooperative? Si pongono il problema Comune di Roma e Regione Lazio le amministrazioni di prossimita’ che sono preposte, secondo il decreto Sicurezza, a reperire gli immobili per consentire il passaggio di casa in casa di dover provvedere ai loro obblighi? Sono in grado di applicare il decreto Sicurezza smettendo di parlare di fragilita’, consapevoli che vanno garantite tutte le famiglie con il requisito per l’accesso all’edilizia popolare?”. “Nessuno risponde e rimane a giocare secondo le regole dettate da una politica di propaganda senza riuscire responsabilmente a dire che l’unica maniera per risolvere l’emergenza abitativa e’ quella di avviare una nuova stagione dl politica che da qua a quattro anni ci dia 10mila case popolari” conclude il comunicato dell’Unione inquilini.