Unitalsi: da 18/9 sezione Romana-Laziale in pellegrinaggio verso Lourdes

Roma – Partiranno il 18 settembre 2019 da Roma i soci pellegrini della sezione Romana-Laziale dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) per Lourdes, in occasione del Pellegrinaggio Nazionale dell’associazione, che si concludera’ il 24 settembre. A partecipare saranno circa 450 persone che raggiungeranno il Santuario francese in treno e in aereo. Come lo scorso anno, anche quest’anno il Pellegrinaggio Nazionale dell’Unitalsi si dividera’ in due date: alcune sezioni partiranno il 18 settembre, altre il 23. La sezione Romana-Laziale prendera’ parte al primo pellegrinaggio, con 7 sacerdoti guidati da Don Gianni Toni, responabile delle celebrazioni e dell’animazione di tutto il pellegrinaggio laziale. Saranno la preghiera e la gioia ad accompagnare i pellegrini a Lourdes, ricordando il tema pastorale del 2019 del Santuario di Lourdes: “Beati i poveri”. Nel corso del programma, due momenti molto importanti saranno la visita dei pellegrini al Salus Infirmorum, la struttura di accoglienza gestita dall’Unitalsi, e il percorso lungo i passi di Bernardette al quale parteciperanno anche le persone ammalate e disabili. “La figura di Bernadette- dichiara Preziosa Terrinoni, presidente dell’Unitalsi Romana-Laziale- e’ sempre un richiamo molto forte per le persone che vogliono venire con noi in pellegrinaggio. Quest’anno parteciperanno per la prima volta tanti giovani e speriamo di riuscire ad attirarne sempre di piu’. Il pellegrinaggio nazionale e’ sempre molto atteso dai nostri soci che vivranno questi giorni di servizio e solidarieta’ guidati dalla luce della Madonna”.