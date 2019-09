Usb: da San Basilio riscatto periferie con Mannarino e Zerocalcare

Roma – L’iniziativa di martedi’ 3 settembre a Roma, che vedeva impegnate nella sua organizzazione l’Asia Usb e la Federazione del Sociale Usb, insieme al Centro Popolare San Basilio, Radiosonar.net, Collision Festival e Noi Restiamo, ha avuto un grande successo di pubblico ed un importante significato politico. Era di sicuro una scommessa portare un’iniziativa di questo tipo in un quartiere abbandonato dalle istituzioni come San Basilio; una scommessa pienamente vinta e grazie alla quale si e’ riusciti a dimostrare quello che gli attivisti sociali e i militanti politici presenti sul territorio dicono da anni: le periferie non sono soltanto criminalita’ o abbandono, come invece vorrebbe una certa narrazione mainstream. Il quartiere di San Basilio si e’ infatti mostrato in tutta la sua vitalita’, dimostrando come di iniziative del genere c’e’ bisogno come il pane. La giornata e’ cominciata alle 17 con esibizioni di boxe da parte delle palestre popolari della capitale: sono intervenuti atleti della Palestra Popolare Quarticciolo, della Quadraro Gym, della Palestra Popolare Colle Salario, della Palestra Popolare San Lorenzo e della Revolution Palestra Popolare. Centrale e’ stato il dibattito che ha visto ospiti il cantautore Mannarino e il fumettista Zerocalcare, entrambi originari della zona, che hanno raccontato la loro esperienza di crescere in quartieri come San Basilio o Rebibbia, della difficolta’ a fruire di attivita’ culturali in queste zone di Roma e della narrazione deviante che ne viene fatta; ugualmente fondamentali sono stati gli interventi di quanti rappresentano le lotte della capitale, in particolare hanno affiancato gli artisti Federico dell’Asia Usb, Sukena dell’occupazione di via Cardinal Capranica a Primavalle sgomberata nel luglio scorso, Maria Vittoria della Federazione del Sociale Usb attiva a Tor Bella Monaca e Lillo del Centro Popolare San Basilio.