“Vai a tempo!”, l’iniziativa di Unicusano per far conoscere ai liceali la propria offerta formativa

L’Università Niccolò Cusano sta promuovendo la campagna “Vai a Tempo!”, un’iniziativa che coinvolge i ragazzi del biennio finale delle scuole secondarie di secondo grado al fine di presentare loro l’offerta formativa di uno degli atenei d’eccellenza del panorama universitario italiano. La campagna è caratterizzata da una serie di flash mob organizzati in 100 istituti e licei nel momento dell’uscita da scuola. Un corpo di ballo costituito da 10 artisti esce da un furgone dei vigili del fuoco che è stato brandizzato e colorato con i simboli dell’università stessa per trasmettere un messaggio chiaro: UniCusano intende far conoscere a tutti i giovani la propria offerta flessibile e job oriented, composta da lezioni in aula e online.

L’obiettivo dell’ateneo romano è quello di valorizzare e assecondare gli interessi e le ambizioni dei ragazzi, i quali, attraverso la campagna “Vai a Tempo!”, verranno a conoscenza di programmi di studio e percorsi formativi predisposti per mettere in primo piano lo studente. Oltre ai corsi di laurea triennale, Unicusano propone numerosi corsi di laurea magistrale e diversi master universitari di alta formazione che riguardano i principali settori del panorama accademico italiano (Giurisprudenza, Psicologia ed Economia, ad esempio). Grazie alla modalità online, lo studente ha l’opportunità di organizzare al meglio lo studio secondo le proprie esigenze personali, sfruttando la presenza di docenti qualificati e tutor contattabili in qualsiasi momento per eventuali dubbi o difficoltà nello svolgimento delle attività didattiche.

Il campus universitario e i corsi di formazione gratuiti

L’ateneo ha sede a Roma e presenta un campus universitario assolutamente all’avanguardia, costruito sul modello statunitense. Si tratta di un campus edificato su un terreno di più di 54mila metri2 che comprende aule, biblioteche, laboratori e ambienti multimediali, senza poi dimenticare l’efficiente servizio mensa e la palestra accessibile a tutti gli iscritti. I corsi di studio promossi dall’università Niccolò Cusano sono esattamente speculari a quelli tradizionali (“dal vivo”), ma presentano un grande vantaggio, cioè quello di frequentare le lezioni 24 ore su 24 tramite la piattaforma e-learning Unicusano fruibile sul web.

Unicusano, nell’ambito dell’iniziativa “Vai a Tempo!”, propone diversi corsi gratuiti che traggono origine dalle tendenze più trendy del momento. Uno dei più intriganti è certamente quello che ambisce a formare figure professionali che sappiano ricoprire la posizione di Music Editor. La frequentazione al corso che ha una durata complessiva di 8 ore può essere sostenuta sia nella modalità tradizionale che online. Come già anticipato, per l’ateneo romano risulta fondamentale stare al passo coi tempi e costruire dei piani formativi che siano perfettamente in linea con le ambizioni e le preferenze dei giovani, accompagnandoli nel percorso di crescita che li condurrà nel mondo del lavoro.