Via Alessandrina, ritrovato busto Guerriero Dace

Roma – Ritrovato questa mattina a Roma un busto di una statua di guerriero Dace in marmo bianco dagli archeologi della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina. Il busto, spiega una nota del Campidoglio, con ogni probabilita’ appartiene a una delle circa 60-70 statue di guerrieri Daci che decoravano l’attico del Foro di Traiano, risalente all’inizio del II secolo d.C. Il torso e’ alto circa 1,5 metri ed e’ in buono stato di conservazione. Il materiale con cui erano state realizzate queste statue e’ il marmo e in particolare il marmo pavonazzetto, il porfido e il marmo bianco, come nel caso di quella ritrovata oggi. Gli archeologi della Sovrintendenza capitolina spiegano che la statua e’ stata rinvenuta all’interno di un livello di abbandono, successivo a un crollo da datare al tempo delle demolizioni medievali, presumibilmente nella seconda meta’ del IX secolo d.C. Un contesto di ritrovamento diverso, quindi, da quello della testa di divinita’ rinvenuta lo scorso 24 maggio, che era stata invece intenzionalmente riutilizzata in un muro tardomedievale come materiale da costruzione. Gia’ nel 1998 e nel corso del 2000, analoghi ritrovamenti si erano verificati in occasione degli scavi della piazza del Foro di Traiano e le statue di Daci allora scoperte sono oggi esposte ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. Lo scavo e’ curato dalla Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali su concessione del ministero per i Beni e le Attivita’ culturali – Parco archeologico del Colosseo e con il supporto degli archeologi del Parco