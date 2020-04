Questo Venerdì Santo, a causa della grande calamità sanitaria che stiamo vivendo, ha visto la celebrazione della Via Crucis in modo anomalo. Di consueto la celebrazione si svolge normalmente al Colosseo con un grande partecipazione di fedeli che accorrono da ogni parte del mondo.

Quest’ anno la cerimonia della Via Crucis si è svolta in Vaticano, luogo altrettanto suggestivo e memoria del martirio dei primi cristiani tra cui l’apostolo Pietro. La cerimonia è stata presieduta da Papa Francesco sul Sagrato della Basilica di San Pietro con una inusuale piazza vuota, i fedeli lo seguivano in mondo visione da casa.

Il Papa ha voluto affidare i testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis alla Cappellania della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova. Le meditazioni sono state scritte da cinque persone detenute, da una famiglia vittima di un reato di omicidio, dalla figlia di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo, da un’educatrice del carcere, da un magistrato di sorveglianza, dalla madre di una persona detenuta, da una catechista, da un frate volontario, da un agente di Polizia Penitenziaria e da un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente dalla giustizia, dopo otto anni di processo ordinario.

A portare la croce ci sono inoltre due medici con il camice e una infermiera in divisa rossa della Direzione Sanità e Igiene del Vaticano, in rappresentanza di tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea negli ospedali in questi giorni di emergenza.

Quest’anno la Via Crucis si è mossa dalla Piazza al sagrato della Basilica vaticana fermandosi sotto il Crocefisso Miracoloso e concludendo le 14 stazioni.

Storia della Via Crucis

Stando ai primi reperti archeologici che attestano l’esistenza di espressioni di culto cristiano, già nel secolo II, nell’area cimiteriale dove era stato scavato il sepolcro di Cristo. Infatti, già alla fine del IV secolo, la pellegrina Eteria ci dà notizia di tre edifici sacri eretti sulla cima del Golgota: l’Anastasis, la chiesetta ad Crucem, la grande chiesa – il Martyrium – (cf. Peregrinatio Etheriae 30). E ci informa della processione che in certi giorni si snodava dall’Anastasis al Martyrium. Non si tratta, certo, di una Via Crucis.

Per poter avere la Via Crucis come la pratichiamo noi oggi bisogna attendere il periodo medioevale, con san Bernardo di Chiaravalle , san Francesco d’Assisi e san Bonaventura da Bagnoregio. Ma è in Terrasanta che ha inizio la “Via Crucis” come esercizio di meditazione e di preghiera. Uno dei primi autori a farvi allusione è Ernoul, che nel 1228, parlando di Gerusalemme, accenna a :”un cammino percorso da Cristo dalla porta Dolorosa verso il Calvario “. Nel 1294 ne farà menzione diretta un certo Ricoldo de Montis Crucis: “Salendo la via per la quale salì Cristo portando la croce, troviamo il luogo della crocifissione”.

Un convinto ed efficace propagatore di questa pratica è stato san Leonardo da Porto Maurizio, vissuto nel 1700, frate minore e missionario, si deve a lui la creazione del percorso di 572 “Via Crucis”, di cui la più famosa è quella creata a Roma nel Colosseo nel 1750.

Le stazioni della Via Crucis che è arrivata a noi come tradizionale sono le seguenti:

1. Gesù è condannato a morte

2. Gesù è caricato della croce

3. Gesù cade per la prima volta

4. Gesù incontra sua Madre

5. Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

6. Santa Veronica asciuga il volto di Gesù

7. Gesù cade per la seconda volta

8. Gesù consola le donne di Gerusalemme

9. Gesù cade per la terza volta

10. Gesù è spogliato delle vesti

11. Gesù è inchiodato sulla croce

12. Gesù muore in croce

13. Gesù è deposto dalla croce

14. Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Varie di queste stazioni corrispondono a episodi evangelici. Altre, come le cadute di Gesù e l’incontro con la madre, sono state introdotte dalla devozione popolare. La stazione della Veronica è legata, secondo una tradizione, al telo in cui è stata conservata l’immagine del volto massacrato di Gesù, La Veronica fa riferimento all’immagine definita Vera Icona da cui nasce il nome Veronica. Il personaggio di Santa Veronica è narrato nel vangelo apocrifo di Nicodemo detto anche Atti di Pilato.

Nella Via Crucis biblica non figurano le stazioni prive di un preciso riferimento biblico, quali le tre cadute del Signore, l’incontro di Gesù con la Madre e con la Veronica . Sono presenti invece stazioni quali l’angoscia di Cristo nell’oliveto del Getsemani, il giudizio di Pilato, la promessa del paradiso al Buon Ladrone, la presenza della Madre e del Discepolo presso la Croce.

Dal 1991 la tradizionale Via Crucis di San Giovanni Paolo II fu fatta secondo lo schema seguente:

Gesù nell’orto degli ulivi (Mc 14,32-36)

Gesù, tradito da Giuda, è arrestato (Mc 14,45-46)

Gesù è condannato dal sinedrio (Mc 14,55.60-64)

Gesù è rinnegato da Pietro (Mc 14,66-72)

Gesù è giudicato da Pilato (Mc 15,14-15)

Gesù è flagellato e coronato di spine (Mc 15,17-19)

Gesù è caricato della croce (Mc 15,20)

Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce (Mc 15,21)

Gesù incontra le donne di Gerusalemme (Lc 23,27-28)

Gesù è crocifisso (Mc 15,24)

Gesù promette il suo regno al buon ladrone (Lc 23,39-42)

Gesù in croce, la madre e il discepolo (Gv 19,26-27)

Gesù muore sulla croce (Mc 15,33-39)

Gesù è deposto nel sepolcro (Mc 15,40-46)

Nel 1975, con il libro del pellegrino, in cui, oltre alla Via Crucis tradizionale, figurava uno schema alternativo, la Via Crucis biblica, più attinente ai vangeli.

Quindi, oggi, le due forme di Via Crucis possono essere usate entrambe poiché una segue strettamente i vangeli l’altra la tradizione.

Emiliano Salvatore