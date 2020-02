Violenza donne: nasce a Roma lo sportello ‘ascolto attivo’

Roma – A Roma, sabato alle 16 in via Riccardo Marbelli 4, verrà inaugurato lo sportello ‘Ascolto attivo’, per assistenza legale e psicologica alle vittime di violenza, nato da un team di cinque professioniste che hanno scelto di mettere in campo le loro competenze per aiutare le donne, ma non solo.

Lo sportello oltre a maltrattamenti e violenza domestica infatti, potrà essere uno strumento di supporto e aiuto anche per quanti sono vittime di bullismo e cyberbullismo o per uscire dalle dipendenze, dal gioco d’azzardo alle sostanze.

Tre avvocate: Claudia Ceteroni, Emanuela Micillo, Armida Decina; la psicoterapeuta Annalisa Foti e la criminologa Ilaria Magnanti si sono unite in questa missione, credendo “nel coraggio di chi non si arrende a rimanere vittima”.

Lo studio sara’ aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19.