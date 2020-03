Violenza sulle donne, ogni venerdì al GranRoma centro di orientamento, ascolto e supporto

Ogni venerdì del 2020, dalle 10.00 alle 13.00, il centro commerciale GranRoma Gran Shopping (Via Aristide Merloni, 141 – ex Via Prenestina Bis), mette a disposizione gli uffici della direzione del Centro, per le associazioni A.N.G.I.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI IN CENTRO) e Codice Rosso – Onlus, che attraverso l’ausilio di operatrici professionalmente esperte in materia, elargirà, gratuitamente, ascolto e supporto alle donne vittime di violenza, abusi e maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, verranno fornite informative sul percorso di fuoriuscita da ogni forma di violenza su donne e minori e orientamento e informazione di tutela legale e attivazione del percorso di rete.

Con questa iniziativa il centro commerciale GranRoma vuole dare un contributo importante per contrastare femminicidio e ogni violenza nei confronti delle donne.

PER ESSERE DONNA CI VUOLE CORAGGIO!

DICIAMO NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

CODICE ROSSO

ogni venerdì dalle 10,00 alle 13,00

al GranRoma centro di orientamento, ascolto e supporto

INFO:

MAIL: info@angic.it

NUMERO VERDE: 800960276