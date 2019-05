Quasi tutta l’acqua su Marte esiste allo stato ghiacciato, sebbene esista anche in piccole quantità come vapore nell’atmosfera, occasionalmente la si può trovare sotto forma di acque salmastre a basso volume liquido nel terreno marziano poco profondo. L’unico posto dove l’acqua è visibile in gran quantità e sotto forma di ghiaccio sono i due Poli.

Attorno a Marte, la concentrazione di ossigeno è pari allo 0,14%, contro il 21% dell’atmosfera terrestre. Sul nostro pianeta le prime forme di vita aerobica, cioè bisognose di ossigeno, si sono sviluppate in concomitanza e grazie alla fotosintesi clorofilliana.

Sappiamo, tuttavia, che, sulla Terra, alcuni organismi riescono a vivere in ambienti dove scarseggia l’ossigeno come le profondità oceaniche o i geyser. Infatti le ricerche di forme di vita marziane si erano concentrate su eventuali organismi anaerobici sotterranei, o sulle tracce di antichi organismi oggi scomparsi.

Da calcoli fatti essi dimostrano che le pur piccole concentrazioni di ossigeno atmosferico potrebbero essere catturate dall’acqua salata sotto la superficie marziana , in punti in cui questa entri a contatto con l’atmosfera. La tecnologia oggi ci permette di esplorare Marte anche dalle foto e non solamente dai rilievi effettuati dai Rover, infatti Lujendra Ojha ha messo a punto una metodologia per studiare lo spettro, ossia la composizione chimica, di un singolo pixel delle immagini che arrivano da Marte, e in questo modo ha dimostrato che a rendere scure quelle lingue la sabbia è la presenza di acqua salata.

Il sottosuolo di Marte è ricco d’ acqua: dopo la scoperta del lago sotterraneo vicino al polo Sud, spie di un sistema di falde acquifere a 750 metri di profondità sono state individuate vicino all’equatore e potrebbero periodicamente emergere in superficie dando origine a ruscelli temporanei. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience da Essam Heggy e Abotalib Z. Abotalib, dell’Università della California del Sud.

Oltretutto dei ricercatori hanno studiato le caratteristiche delle strisce di sabbia bagnata che compaiono stagionalmente sui pendii marziani e che vengono chiamate ‘recurring Slope Lineae’. Finora si pensava che queste strutture fossero collegate a flussi di acqua superficiali dovuti allo scioglimento del ghiaccio, ma confrontando le strisce di sabbia bagnata di Marte con formazioni analoghe presenti periodicamente in alcuni deserti della Terra, gli studiosi suggeriscono “un’ipotesi alternativa”, seconda la quale i flussi di acqua nascono dall’acqua che risale dal sottosuolo. E’ un fenomeno analogo a quello osservato sulla Terra, nei deserti del Sahara e della penisola arabica.

Mentre l’attuale atmosfera di Marte è troppo sottile per bloccare una grande quantità di calore proveniente dal sole, molti scienziati concordano sul fatto che probabilmente nel passato essa sia stata più spessa e avrebbe permesso l’esistenza di un mondo più umido. Anche allora però Marte non era un paradiso tropicale. Il Sole era più debole del 25-30% rispetto a oggi, il che significa che molto meno radiazione solare riscaldava il terreno roccioso di Marte.

“La situazione era sempre al limite delle possibilità di avere flusso di acqua sulla superficie”, dice Alan Howard del Planetary Science Institute di Tucson, in Arizona.

Per queste continue scoperte che sembrerebbero confermare la presenza di acqua ed ossigeno sufficienti a generare forme di vita semplici come microrganismi o forme più complesse come le spugne.

Che la ricerca di vita sul pianeta rosso continua con il Rover Rosalind Franklin che nel 2020 arriverà su Marte per cercarne la vita utilizzando un raffinato equipaggiamento.

Panoramic Camera System (PanCam), costituita da due camere stereo ad ampio angolo e una terza ad alta risoluzione, usata per la ripresa del terreno circostante e la navigazione.

un trapano in grado di raccogliere campioni di terreno di 1 cm di diametro e 3 cm di lunghezza fino a una profondità di due metri, ed equipaggiato con uno spettrometro a infrarossi miniaturizzato (Ma-Miss) per l’osservazione delle pareti del foro del trapano.

Water Ice and Subsurface Deposit Observations on Mars (WISDOM), un georadar per studiare la stratificazione del suolo marziano fino a due o tre metri di profondità, e aiutare nella scelta dei siti dove raccogliere campioni.

Close-up Imager (CLUPI), una camera per studiare visivamente e a distanza ravvicinata (fino a 50 cm) le rocce da perforare, con risoluzione superiore al millimetro.

ISEM, uno spettrometro a infrarossi.

ADRON, uno spettrometro a neutroni.

uno spettrometro Fourier.

Laboratorio di analisi Pasteur

Molecular Organic Molecule Analyzer (MOMA), per l’estrazione e l’identificazione di possibili molecole organiche presenti nei campioni.

Infrared Imaging Spectrometer (MicrOmega-IR), uno spettrometro a infrarossi.

uno spettrometro Raman.

Secondo molti studiosi miliardi di anni fa, Marte era un pianeta ricco di acqua con fiumi e persino un oceano. Da allora, il Pianeta Rosso è cambiato radicalmente. Oggi esistono solo piccole quantità di acqua ghiacciata nel terreno; nell’atmosfera, di vapore acqueo se ne trovano solo tracce. Tutto sommato, il pianeta potrebbe aver perso almeno l’80% della sua acqua originale. Nell’atmosfera superiore di Marte, la radiazione ultravioletta proveniente dal sole separa le molecole d’acqua in idrogeno (H) e radicali ossidrili (OH). Da lì, L’idrogeno si disperde irrimediabilmente nello spazio. Le misurazioni di sonde spaziali e telescopi spaziali, ad esempio Maeven, mostrano che ancora oggi l’acqua di Marte si disperde in questo modo.

Lo strato di atmosfera mediana di Marte, come la tropopausa terrestre, dovrebbe in realtà fermare la salita del gas. Dopo tutto, questa regione è solitamente così fredda che il vapore acqueo dovrebbe trasformarsi in ghiaccio.

Nelle loro simulazioni, i ricercatori russi e tedeschi hanno individuato un meccanismo precedentemente sconosciuto che sembra agire come una pompa. Il loro modello descrive in modo completo i flussi nell’intero inviluppo di gas che circonda Marte dalla superficie fino a un’altitudine di 160 chilometri. I calcoli mostrano che l’atmosfera media, normalmente ghiacciata, diventa permeabile al vapore acqueo due volte al giorno, ma solo in un determinato luogo e in un certo periodo dell’anno.

Un’altra peculiarità marziana potrebbe confermare questo insolito ciclo idrologico: le enormi tempeste di polvere che attraversano l’intero pianeta e affliggono ripetutamente Marte a intervalli di diversi anni. Le ultime tempeste del genere si sono verificate nel 2007 e nel 2018 e sono state ampiamente documentate dalle sonde spaziali in orbita attorno a Marte. La quantità di polvere che vortica nell’atmosfera durante queste tempeste facilita il trasporto del vapore acqueo in strati di aria alta.

“Marte in origine era un pianeta coperto quasi in prevalenza d’acqua, non molto dissimile dalla Terra”, sostiene il Dr. Francesco Salese dell’Università di Utrecht. “Solo in un secondo tempo il drastico cambiamento delle condizioni climatiche ha portato i laghi a ritirarsi sotto la superficie.” E prosegue:

“Nel corso dei nostri studi abbiamo tracciato delle simulazioni di questa massa d’acqua. Questi rilevamenti geologici hanno finalmente confermato la presenza di un sistema di acque sotterranee. Abbiamo esplorato 24 crateri profondi fino a 4000 metri sotto quello che era il livello dell’acqua su Marte; in cinque di essi abbiamo rintracciato dei minerali molto simili a quelli che si trovavano sulla Terra quando, su di essa, ha cominciato a svilupparsi la vita.”

Emiliano Salvatore