Con Widiba l’open banking diventa un percorso di educazione digitale con #openstories

A cura di Francesco Paolo Russo

Per me essere Open vuol dire non porsi alcun tipo di limite proiettandosi verso una diffusione di tutto ciò che è Open nel DNA: Open Source, Open Content, Open Data e Open Banking.

Il 10 Settembre a Milano ho partecipato alla prima puntata del Progetto #OpenStories di Widiba all’interno del MakerSpace del Milano LUISS hub for students and makers, un luogo aperto dove è possibile creare processi di produzione attraverso la condivisione.

Cosa vuol dire essere Open se non prima di tutto condividere il sapere per generare occasioni di confronto e crescita?

Con Zoe Romano, laureata in filosofia e appassionata di tecnologia e innovazione nonché co-fondatrice del progetto Open Wear di moda collaborativa, abbiamo avuto la possibilità di ripercorrere la storia di grandi innovazioni a partire dal significato della parola Openness, che ha iniziato a diffondersi alla fine del 20° secolo.

Le innovazioni, spesso e sempre di più, sono prima innovazioni di pensiero e poi di prodotto. Così come Arduino, il chip italiano che ha stravolto l’informatica, la «piattaforma di prototipazione elettronica open-source» per eccellenza, è prima portatrice di una rivoluzione culturale che ha dell’Open nel suo DNA.

Oggi l’innovazione ha infatti una doppia sfida da vincere, prima linguistica e poi tecnologica, prima di Educazione e poi di Prodotto o Servizio. Pensiamo all’Open Banking, che ha visto il 14 Settembre 2019 come punto di svolta nell’attuazione della direttiva europea sulla condivisione dei dati dei clienti a soggetti terzi. Pensate che oggi aprire un conto corrente online non è mai stato così semplice e così Open!

Meno semplici sicuramente tutta una serie di sigle incomprensibili “API, ASPSP, CISP, PIS, PSD2” che fanno venire il mal di testa, a meno che non sia la banca stessa ad aprirsi ad una nuova interpretazione del fare banca, mettendo il cliente al centro, puntando sulle persone e soprattutto sull’ascolto per sviluppare servizi innovativi con questa logica. Avete sentito parlare di Instant Credit o il servizio Via cash offerto da Widiba presto disponibile? Se volete saperne di più, leggete questo mio articolo.

Open nell’era digitale non può che essere quindi sinonimo di Cultura e Consapevolezza Digitale. Fare cultura sulla condivisione e utilizzo dei dati oggi vuol dire proiettarsi verso una #EducazioneDigitale fatta di diffusione di strumenti OpenSource. Ma “Attenzione ai pregiudizi! “Come ci ricorda Zoe, Open non vuol dire per forza free ma dipende dai vari livelli e gradi di apertura.

All’interno di questa giornata davvero cool ho avuto la possibilità di dare il mio contributo proprio in relazione all’importanza della formazione e dell’educazione digitale, tematiche che sto affrontando in prima persona anche con l’importante lavoro che stiamo svolgendo in tal senso attraverso ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ho l’onore di rappresentare in qualità di Direttore Generale. Quando si ha a che fare con i più giovani si usa chiamarli “Nativi Digitali”, ma a volte ci si rende conto che la cultura digitale manca anche a loro. Perché?

La risposta è semplice: avere una buona manualità non vuol dire essere artisti o dei bravi Maestri artigiani, ecco che essere nativi digitali non vuol dire utilizzare con consapevolezza gli strumenti digitali a disposizione. Non dimentichiamoci che il digitale non è una questione solo da millenials. O quantomeno non dovrebbe! Quanti benefici reali ci sarebbero dando la possibilità ad esempio a persone della terza età di gestirsi un conto online, senza alcun bisogno di recarsi ogni volta in filiale?

Una sfida ancora più grande che voglio lanciare a chi come me si occupa di innovazione tutti i giorni è sicuramente quella di rendere il digitale più democratico e più accessibile a tutti, per certi versi ancora più Open.

All’interno della giornata ho avuto anche la possibilità di raccontare la storia di To Be: startup innovativa nata in maniera Open. Tutto grazie ad un tweet che ha unito esperienze e persone diverse in un grande progetto d’impresa con l’obiettivo di sviluppare la tecnologia LiFi a partire dai bisogni e dai problemi delle persone.