Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,60% –

La Borsa di Tokyo è anche oggi in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 20.987,92 punti, con una perdita di 127,53 punti, pari allo 0,60 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.107,17 punti, mezz’ora dopo fino a 20.880,73 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in mattinata fino a 21.168,62 punti, il livello più alto.

Ieri, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio negativo, aveva registrato 21.115,45 punti, con una perdita di 391,43 punti, pari all’1,82 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 21.275,51 punti, salendo in mattinata fino a 21.330,36 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la pausa fino a 21.101,44 punti, il livello più basso.