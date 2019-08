Buon compleanno Mogol, Robert de Niro, Gabriella Farinon…

…Nelson Piquet, Sean Penn, Enzo Moavero Milanesi, Luis Alberto Orellana, Daniele Ciprì, Anna Maria Bernini, Sabrina Fanchini, Gabriele Ferro, Alex Zingerle, Angelica Moratelli…

Oggi 17 agosto compiono gli anni: Giovanni Palma, ex calciatore; Nando Angelini, attore; Giorgio del Lungo, scrittore, illustratore; Danilo Colombo, ex calciatore, allenatore; Danilo Colombo, ex calciatore, allenatore; Mogol (Giulio Rapetti), paroliere, scrittore, discografico; Pierluigi Onorato, politico, magistrato; Giorgio Postal, politico; Giancarlo Mazzoli, latinista; Gabriella Farinon, annunciatrice e conduttrice tv, attrice; Luigi Stucchi, vescovo; Robert de Niro, attore, regista, produttore; Giovanni Urbinati, ceramista, scultore; Leda Melluso, scrittrice, insegnante; Sonia (Natali), cantante; Nelson Piquet, pilota auto; Alberto di Luca, dirigente d’azienda, politico; Paolo Borella, giornalista, conduttore radio; Giorgio Gallione, regista, drammaturgo; Enzo Moavero Milanesi, giurista, avvocato, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore, conduttore radio; Mauro di Domenico, chitarrista, compositore, arrangiatore; Egidio Eronico, regista; Fabio Armiliato, tenore; Enrico Franceschini, giornalista, scrittore; Emerson Gattafoni, autore tv, regista; Teresa Bellanova, politica, sindacalista; Giuliano Volpe, archeologo; Maurizio Amoroso, giornalista; Marco Galli, dj; Sean Penn, attore, regista, produttore; Flavia Bustreo, medica; Luis Alberto Orellana, politico; Daniele Ciprì, regista, sceneggiatore, direttore della fotografia; Claudio Coccoluto, dj; Igor Cigolla, ex sciatore; Francesca Marra, regista; Giampaolo Bertuzzi, musicista, cantante; Anna Maria Bernini, politica, avvocata; Luca Evangelisti, ex calciatore; Paola Pozzoni, ex fondista; Francesco Tanasi, giurista; Marcello di Caterina, politico.

Infine, festeggiano il compleanno: Sasà (Rosario) Salvaggio, comico, attore, conduttore tv; Sandro Guerra, ex pattinatore; Massimo Strazzer, ex ciclista; Paps’n’Skar (Emanuele Cozzi), cantante; Filippo Simeoni, ex ciclista; Thomas Bergamelli, sciatore; Maurizio Leone, atleta; Ivan Baio, scrittore; Luigi Mastrangelo, ex pallavolista; Carmen Ranigler, snowboarder; Alessandro Bilotta, scrittore, sceneggiatore, fumettista; Luca Vigna, ex calciatore; Lorenzo di Marcantonio, ex cestista; Emanuele Federici, canottiere; Michele Regolo, velista; Pasquale di Silvio, pugile; Daniele Sottile, pallavolista; Ubba (Guglielmo Ubaldi), cantautore; Manuele Blasi, ex calciatore, allenatore; Alessandro Paparoni, ex pallavolista; Eleonora Costi, cestista; Fabio Esposito, conduttore tv; Daria Sarkhosh, ex ginnasta; Tommaso di Giulio, cantautore, musicista; Sabrina Fanchini, ex sciatrice; Gabriele Ferro, pilota moto; Simone Palermo, calciatore; Roberta d’Agostina, saltatrice con sci; Alex Zingerle, sciatore; Angelica Moratelli, tennista; Caterina Cialfi, pallavolista; Carolina Pappalardo, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gabriella Farinon)