Buon compleanno Massimo Maccarone, Fulco Pratesi…

…Severino Antinori, Giuseppe Consolo, Gianbattista Baronchelli, Nicola Danti, Carlo Cudicini, Tommaso Philip d’Anversa, Nicola Strambelli, Denis Tonucci, Ilaria Savioli, Martina Savioli, Niki Hendriks…

Oggi, 6 settembre, compiono gli anni: Piergiorgio Branzi, giornalista, fotografo; Giuseppe Menegatti, regista; Daniele Barioni, tenore; Salvatore de Giorgi, arcivescovo, cardinale; Giuseppe Gaspari, ex calciatore; Fulco Pratesi, giornalista, ambientalista, illustratore; Gigi Reggi, giornalista, autore e produttore tv; Mario Barluzzi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Gagliardi, ex calciatore; Lionello Cammarota, musicologo, direttore d’orchestra; Gianna Quinti, cantante; Ariella Reggio, attrice; Enrico Bramati, ex calciatore; Rocco Talucci, arcivescovo; Francesco Speranza, politico; Erminio de Scalzi, vescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Severino Antinori, medico; Gioacchino Carlo Trizzino, diplomatico; Gian Mauro Borsano, imprenditore, ingegnere, politico; Alberto Silvani, vescovo; Antonio Bongiorni, ex calciatore; Mariolina Bongiovanni Bertini, docente, critica letteraria; Luciano de Liberato, pittore; Giampaolo di Cocco, artista, architetto, scrittore; Francesco Lambiasi, vescovo; Sergio Vetrella, politico; Giuseppe Consolo, politico, avvocato, giornalista; Alfonso Gialdini, scultore, ingegnere; Fabio di Capua, politico; Renato Antonioli, ex sciatore; Gianbattista Baronchelli, ex ciclista; Graziano Malachin, ex cestista; Marco Bonometti, imprenditore; Leonardo Mazzantini, ex ciclista; Daniela Citarelli, ex cestista; Vanni Lenna, politico, architetto; Nino Prester, attore, doppiatore, dialoghista; Giorgio Inglese, filologo.

Compleanno anche di: Roberto Lenarduzzi, ex calciatore; Paki Valente, attore; Luigi Zonghi, schermidore; Giulio Busi, filologo; Corrado Callegari, politico; Gianluca Petronio, allenatore di pallacanestro, dirigente; Filippo Piersanti, ex ciclista; Pino Marzella, hockeista, allenatore, dirigente; Gaetano Gennai, attore; Girolamo Panzetta, attore, scrittore, conduttore tv; Pier Belloni, regista; Luciano Curreli, attore, regista; Roberto Pellati, batterista; Andrea Accornero, collezionista d’arte; Daniele Carnasciali, ex calciatore, dirigente; Nicola Danti, politico; Gianni Salvioni, discografico; Umberto Calcagno, ex calciatore; Martina Orzan, ex canottiera; Gala (Gala Rizzato), cantautrice; Carlo Cudicini, ex calciatore, allenatore; Alessandro Troncon, rugbista, allenatore; Stefano Liberti, giornalista, scrittore; Giuseppe Calicchio, ex rugbista; Tormento (Massimiliano Cellamaro), cantautore, rapper, beatmaker.

Infine, compiono gli anni: Claudia Mongini, saggista, critica cinema; Emiliano Gucci, scrittore, giornalista; Emanuele Pellegrini, politico; Andrea Segre, regista; Raffaele Longo, ex calciatore, allenatore; Dario Zampieri, ciclista; Angelo Armeti, pallavolista; Giulio Pampiglione, attore; Nicola Gigli, matematico; Massimo Maccarone, calciatore; Maddalena Planatscher, ex sciatrice; Ilenia Lazzarin, attrice; Colapesce (Lorenzo Urciullo), cantautore; Ivan Boragine, attore; Stefano Buffagni, politico; Emiliano Corona, orientista; Luca Pagliarulo, calciatore; Eleonora Benucci, calciatrice; Rachele Perobello, calciatrice; Dennis Tonucci, calciatore; Niccolò Senni, attore, musicista; Alessandra Carbonaro, politica; Tommaso Philippe d’Anversa, calciatore; Nicola Strambelli, calciatore; Denis Tonucci, calciatore; Ilaria Savioli, pallanotista; Martina Savioli, pallanotista; Niki Hendriks, pallavolista; Mattia Valoti, calciatore; Luca Crecco, calciatore; Tommaso Sala, sciatore alpino; Sebastiano Luperto, calciatore; Michele Perniola, cantante, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Massimo Maccarone)