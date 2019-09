Buon compleanno Jasel Cuellar Perez, Andrea Bocelli…

…Ornella Vanoni, Pietro Senaldi, Gianni de Felice, Carlo Ubbiali, Franco Zuccalà, Angelo Sanza, Vincenzo Divella, Benedetta Barzini, Gian Luigi Gigli, Ségolène Royal, Massimo Pompili, Francesco Starace, Giuseppe Saronni, Maurizio Cocciolone, Barbara Contini, Giulia Fossà, Gea Schirò Planeta, Ernesto Bertarelli, Giampiero d’Alia, Paolo Gandolfi, Andrea Santonastaso, Antonio Casanova, Roberto Saviano, Maarten Stekelenburg, Thiago Silva, Iacopo Botto, Jennifer Antonecchia, Andrea Casella…

Oggi, 22 settembre, compiono gli anni: Jasel Cuellar Perez, imprenditrice; Pietro Senaldi, giornalista; Gianni de Felice, giornalista; Emilio Siena, ex calciatore; Ottaviano Toso, ex calciatore; Remo Antonetti, ex fantino; Giuseppe Bevilacqua, scrittore, traduttore; Giovanni Dini, ex calciatore; Carlo Ubbiali, pilota moto; Giuseppe Viola, magistrato, dirigente sportivo; Nello Santi, direttore d’orchestra; Ornella Vanoni, cantante, attrice; Mario Forte, politico; Maurizio Fontanili, politico; Franco Petracchi, contrabbassista, compositore; Ennio Sangiusto, cantante; Renzo Francescotti, poeta, scrittore; Maurizio Majorana, contrabbassista, bassista; Elvio Guagnini, critico letterario, saggista; Franco Zuccalà, giornalista, scrittore; Piero Baroncini, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Lucio Angelo Renna, vescovo; Cesare Salvadori, schermidore; Angelo Sanza, politico; Vincenzo Divella, imprenditore, politico; Silvio Ferrari, scrittore, traduttore; Lorenzo Maggi, politico; Bepi Ros, ex pugile; Benedetta Barzini, modella, giornalista; Tommaso Bianco, attore; Giuseppe Festino, disegnatore, illustratore; Giancarlo Tomassetti, regista; Giuseppe Armocida, medico, storico; Alessandro Giacchetti, prefetto, avvocato, funzionario; Armando Pugliese, attore, regista teatro; Walter Rodi, musicista, compositore; Lorenzo Alessandri, attore; Sergio Reggiani, ex calciatore, allenatore; Giovanni Farina, poeta; Gaetano Alia, cuoco; Salvatore Cascella, ex calciatore; Gian Luigi Gigli, politico; Donato Piglionica, politico; Ségolène Royal, politica; Maurizio Codogno, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Maurizio Gherardini, ex cestista, dirigente; Massimo Pompili, politico; Francesco Starace, dirigente d’azienda; Patrizia La Fonte, attrice, regista, drammaturga; Giuseppe Saronni, ex ciclista, dirigente; Andrea Bocelli, cantante; Max Venegoni, dj, conduttore radio; Giovanni Dima, politico; Luca Mazzieri, regista, sceneggiatore; Rodolfo Giuliano Viola, politico, veterinario; Luca Canonici, tenore; Maurizio Cocciolone, militare; Feliciana Iaccio, conduttrice tv; Giorgio Lunerti, ex calciatore; Barbara Contini, funzionaria, politica; Paolo Stringara, ex calciatore, allenatore; Giulia Fossà, attrice, scrittrice, giornalista; Gea Schirò Planeta, editrice, politica.

Poi, compiono gli anni: Angelo Terracenere, ex calciatore, allenatore; Santo Bellina, attore; Michela Alborghetti, attrice, doppiatrice; Ernesto Bertarelli, imprenditore; Pasquale Vitagliano, poeta, scrittore; Axel Braun (Alessandro Re), regista, attore; Federico Casarin, ex cestista, dirigente; Cristina Chiaffoni, soprano, mezzosoprano, attrice; Giampiero d’Alia, politico; Paolo Gandolfi, politico; Marco Minetti, attore; Carlo Pascucci, ex calciatore, allenatore; Oscar Magoni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Max Parodi, attore; Andrea Santonastaso, attore, comico; Dario di Giannatale, ex calciatore, allenatore; Salvatore Zaffiro, ex calciatore a 5, allenatore; Marisa Gorno, ex calciatrice; Eva Poles, cantante; Lorenzo Scattorin, doppiatore; Stefano Baldasseroni, batterista, insegnante.

Infine, festeggiano il compleanno: Antonio Casanova, illusionista, personaggio tv, scrittore; Alessandro Frosini, ex cestista, dirigente; Lucio Pedercini, pilota moto, dirigente; Francesco di Roberto, batterista, conduttore tv; Fabrizio Paterna, kickboxer; Emiliano Rubbi, discografico, compositore, sceneggiatore; Stefano Massini, drammaturgo, saggista; Alessandra Merlin, sciatrice; Claudio Nolano, ex taekwondoka; Lorenzo Carboncini, canottiere; Samuele Romanini, bobbista; Licia Stefan, rugbista; Ilaria Bernardini, scrittrice, autrice tv; Cristina Serafini, attrice; Federico Adami, ex hockeista; Marco Bianchi, divulgatore scientifico, cuoco; Alessandra Ermellino, politica; Roberto Saviano, giornalista, scrittore, saggista, sceneggiatore; Susanna Stabile, ex cestista, allenatrice; Simone Pierich, cestista; Noemi Giangrande, attrice; Maarten Stekelenburg, calciatore; Ludovico Bessegato, regista, produttore tv; Emmanuel Cascione, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Annese, ex calciatore, allenatore; Antonio Oleari, scrittore; Thiago Silva, calciatore; Damiano Carrara, pasticcere, conduttore tv; Iacopo Botto, pallavolista; Alessandro Malaguti, ex ciclista; Jennifer Antonecchia, ex calciatrice, calciatrice a 5; Matteo Iachino, windsurfista; Andrea Casella, cestista; Sebastiano Bianchi, cestista; Marco Vianello, pallavolista; Davide Frattesi, calciatore; Alex Vinatzer, sciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ornella Vanoni)