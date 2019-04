Buon compleanno Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Leonardo Bonucci…

…Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhof, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido…

Oggi 1° maggio compiono gli anni: Savino Mosca, ex calciatore; Adelchi Brach, ex calciatore; Pietro Nuti, attore; Virgilio Gaito, avvocato; Mario Pinzauti, regista, sceneggiatore; Ugo Stornaiolo, giornalista, scrittore; Riccardo Dalisi, architetto, designer; Franco Rosa, ex calciatore, allenatore; Giorgio de Marchi, ex calciatore; Stefano Maria Manelli, religioso; Federica Rossi Gasparrini, politica; Bruno Viserta Costantini, politico; Isabella (Sonia Tonon), attrice, cantante; Aba Cercato, conduttrice e annunciatrice tv; Paola Mannoni, attrice, doppiatrice; Gino Masciarelli, scultore; Elio Zamuto, attore, doppiatore; Giuseppe Lanci, direttore fotografia; Giovanni Mongiello, politico; Tomaso Vialardi di Sandigliano, diplomatico, scrittore; Andrea Degortes (Aceto), fantino.

Inoltre compiono gli anni: Roby Facchinetti, musicista, cantante; Gabriella Mondello, politica; Benedetto Vertecchi, pedagogista; Nello Buongiorno, cantante; Luigi Perrone, politico; Antonio Malaschini, avvocato; Giovanni Brunale, politico; Mario Aldo Montano, schermidore; Angelo Pasquini, giornalista, sceneggiatore; Roberto Bonanni, attore; Giuseppe Mininni, psicologo; Angelo Spinillo, vescovo; Tommaso Barbato, politico; Paolo Paoletti, ex rugbista, arbitro rugby, attore; Loredana Zugna, ex tiratrice a segno; Carlo Lucherini, politico; Giorgio Ajazzone, dirigente sportivo; Alfonso di Guida, ex atleta; Ermete Realacci, ambientalista, politico.

Compleanno anche di: Ricky Tognazzi, attore, regista, produttore; Sergio Vignoni, dirigente sportivo; Fabio Brini, ex calciatore, allenatore; Uberto Pasolini, produttore, regista, sceneggiatore; Vittoria Casa, politica; Grazia Sestini, politica; Angelo Venturelli, ex calciatore; Fernando Dotti, architetto; Giuseppe Volpecina, ex calciatore, dirigente; Claudio Golinelli, ex ciclista; Salvatore Rampone, scienziato; Roberto Serniotti, allenatore pallavolo; Pier Augusto Stagi, giornalista; Giuseppe Maria Butti, ex calciatore, allenatore; Tommaso Pincio, scrittore; Gianni Tonelli, poliziotto, sindacalista, politico; Luca Ubaldeschi, giornalista; Paolo Maccioni, scrittore, pubblicista, conduttore radio; Davide Bortolai, musicista; Marco Marcello Lupoi, editore; Massimiliano Plinio, doppiatore; Enzo Fileno Carabba, scrittore; Franco Landella, politico; Nicola Dibitonto, ex calciatore, allenatore; Oliver Bierhof, ex calciatore, dirigente.

Poi, compleanno di: Andrea Bruschi, cantante, attore; Barbara Terrinoni, attrice; Giuseppe Marino, ex calciatore, allenatore; Giacomantonio Tufano, ex cestista; Marco Frigatti, personaggio tv; Pasquale Gravina, pallavolista, dirigente; Amedeo Bottaro, politico, avvocato; Alessandro Antonello, pilota modo; Ketty Riga, giornalista, conduttrice tv; Raffaello Leonardo, canottiere; Guido Masala, fumettista, pubblicitario; Omar Conti, karateka; Carlo Negri, autore tv, drammaturgo, scrittore; Matteo Viviani, giornalista, conduttore tv; Gianluca Zattarin, ex calciatore, allenatore; Christian Manfredini, ex calciatore, allenatore; Michele Frangilli, arciere; Arianna Perilli, tiratrice; Violante Placido, attrice, cantante; Andrea Bartoletti, ex pallavolista; Mauro Bergamasco, ex rugbista, allenatore; Valentina Bonariva, modella, ballerina; Giampaolo Ciarcià, calciatore; Martina Guiggi, pallavolista; Marinella Falca, ginnasta; Domenico Montrone, canottiere; Leonardo Bonucci, calciatore; Alison Julia Forest, attrice, scenografa, procuratrice; Claudia Wurzel, canottiera; Massimo Camin, hockeista; Francesco de Rinaldis, hockeista; Nicolò Manfredini, calciatore; Catello Amarante, canottiere; Valentina Scandolara, ciclista; Francesco Forte, calciatore; Lorenzo Marcati, hockeista; Gabriele Vassallo, pallanotista; Pietro Riva, atleta; Brandon Solazzi, cestista; Lucrezia Zanetti, cestista; Federico Massone, cestista; Jacopo Sandron, lottatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Leonardo Bonucci)