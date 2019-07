Buon compleanno Adriano Galliani, Barbara Berlusconi, Eric Salerno…

…Gabriele Salvatores, Elio, Arnold Schwarzenegger, Marcello Spatafora, Anna Identici, Andy Luotto, Giuseppe Cucca, Guido Barilla, Orlando Pizzolato, Marcello Gualdani, Lucio Malan, Andrea Pancani, Maurizio Buccarella, Alessia Lionello, Eugenio Corini, Andrea Gaudenzi, Selvaggia Lucarelli, Mariano Andujar, Luca Lanotte, Luca Zandonella, Giacomo Panizza, Matteo Tessari, Valentina Colombo, Matteo Negri, Greta Adami, Fabiano Caruana, Gianluca Caprari…

Oggi 30 luglio compiono gli anni: Eric Salerno, giornalista; Attilio Giovannini, ex calciatore; Giacomo Mosele, ex fondista; Salvatore Nocita, regista, sceneggiatore; William Negri, ex calciatore, ex pallavolista; Giorgio Redaelli, alpinista; Ernesto Vallerani, ingegnere; Eugenio Alabiso, montatore; Marco Vacchi, imprenditore; Orlando Branca, editore; Marcello Spatafora, diplomatico; Giuseppe Versaldi, cardinale, arcivescovo; Livio Boncompagni, politico; Paolo Braca, ex calciatore; Adriano Galliani, imprenditore, dirigente sportivo; Roberto Cosulich, scacchista; Ada Spadoni Urbani, imprenditrice, politica; Anna Identici, cantante; Arnold Schwarzenegger, attore, politico, imprenditore.

Inoltre, compiono gli anni: Roberto Filippi, ex calciatore, allenatore; Giorgio Morbiato, ex ciclista; Luciano Azzolini, politico; Mauro Viviani, ex calciatore, allenatore; Mario Buscaino, politico; Andy Luotto, attore, conduttore tv, cuoco; Nello Malizia, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Napoli, architetto, politico; Gabriele Salvatores, regista, sceneggiatore; Massimo Schuster, attore, regista; Marco Consolini, ex tennista; Raffaele Palma, scrittore, disegnatore, umorista; Stefano Morselli, politico; Fabrizio Salvatori, ex calciatore, dirigente; Antonio Adamo, regista; Giuseppe Cucca, politico; Marco Tamberi, ex atleta; Guido Barilla, imprenditore; Umberto Gazzini, allenatore nuoto; Orlando Pizzolato, ex atleta; Riccardo Biseo, pianista, compositore, arrangiatore; Antonio Prade, avvocato, politico; Marcello Gualdani, politico; Marino Magliani, scrittore, traduttore; Lucio Malan, politico; Elio (Stefano Belisari), cantautore, compositore, polistrumentista; Fabrizio Lucci, direttore fotografia; Silvia Massarelli, direttrice d’orchestra; Andrea Pancani, giornalista, conduttore tv; Daniele Turcolin, ex giocatore football americano, allenatore.

Compleanno anche di: Angelo Bonelli, politico; David Sabiu, direttore d’orchestra, compositore, percussionista; Enzo Biato, ex calciatore, allenatore; Alberto Duval, giornalista; Manlio Scopigno, generale; Valter Bonacina, ex calciatore, allenatore; Maurizio Buccarella, avvocato, politico; Alessandro Gottardo, fumettista; Marco Pellegrini, politico; Angelo Vaccarezza, politico; Pierluigi Zoccatelli, sociologo, saggista; Flavia Astolfi, cantante, ballerina, attrice; Gabriella Carrel, ex fondista; Alex Farolfi, dj; Alessia Lionello, doppiatrice; Diego Riva, ex hockeista, dirigente; Michele Boccardi, politico, imprenditore; Cristiano Bodo, vescovo; Vladimiro Caramel, ex calciatore; Michele Rocco, ex pallavolista; Gaetano Cappa, conduttore radio, discografico, regista; Mario Massimo Caruso, ex calciatore; Eugenio Corini, ex calciatore, allenatore; Paolo Tramezzani, ex calciatore, allenatore; Massimo Varini, chitarrista, arrangiatore; Victor Alfieri, attore; Dario Casalini, attore.

Infine, compleanno di: Stefano Belandi, ex triatleta; Ettore Gula, disegnatore, fumettista; Patrick Favre, ex biatleta; Jean Pellissier, scialpinista; Mauro d’Attis, politico; Andrea Gaudenzi, ex tennista; Tommy Dibari, scrittore, autore tv; Selvaggia Lucarelli, opinionista, conduttrice tv, blogger; Giovanni L’Altrelli, militare; Roberto Cammarelle, pugile; Diana dell’Erba, attrice, regista; Giuseppe Zedde, fantino; Mariano Andujar, calciatore; Cristian Molinaro, calciatore; Giuseppe Tantillo, regista, drammaturgo, attore; Barbara Berlusconi, dirigente d’azienda; Giulia Ottonello, cantante, attrice; Luca Lanotte, danzatore su ghiaccio; Massimiliano Morra, attore; Luca Zandonella, hockeista; Nino Bertasio, golfista; Corinna Dentoni, tennista; Giacomo Panizza, atleta; Matteo Tessari, hockeista; Valentina Colombo, attrice; Lia Parolari, ex ginnasta; Salah Eddine ben Brahim, arti marziali; Matteo Negri, cestista; Jessica Pulina, atleta; Greta Adami, calciatrice; Fabiano Caruana, scacchista; Marco Faccani, pilota moto; Izi (Diego Germini), rapper; Gianluca Caprari, calciatore; Alessandro Piu, calciatore; Hans Vaccari, sciatore; Guillaume Bianchi, schermidore; Leonardo Sernicola, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.