Buon compleanno Al Bano, Andrea Bonanni, Diego Abatantuono…

…Giuliano Pisapia, Ferruccio de Bortoli, Giuseppe Ottaviani, Cher, Luigi Angeletti, Erri de Luca, Lello di Gioia, Marco Nosotti, Roberta Pinotti, Monica Maggioni, Antonio Gramsci, Riccardo Chartroux, Gianluca Berti, Gabriele Muccino, Gianluca Grassadonia, Petr Cech, Andrea Lalli, Francesco Minto, Chiara Consolini, Daniela Servillo…

Oggi 20 maggio compiono gli anni: Andrea Bonanni, operatore sanitario; Giuseppe Ottaviani (103 anni), atleta; Damiano Potì, politico; Aldo Bernardini, giurista, politico; Ezio Cardaioli, allenatore pallacanestro; Silvio Laurenzi, costumista, attore; Giancarlo Prato, ex calciatore; Paola Bacci, attrice; Aldo Pancheri, pittore, incisore; Gian Piero Brunetta, storico, critico cinematografico; Al Bano (Albano Carrisi), cantante, cantautore, attore; Stefano Albanese, ex cestista; Severino Galante, politico; Sandro Parenzo, editore, produttore tv, sceneggiatore; Anna Maria (Ramenghi), cantante; Haim Reitan, medico, traduttore; Cher (Cherilyn Sarkisian LaPierre), cantante; Francesco Paolo Voccoli, politico; Gioacchino Natoli, magistrato; Mario Polia, storico, antropologo, archeologo; Walter Siti, critico letterario, scrittore, saggista; Lorenzo Voltolini Esti, arcivescovo; Luigi Angeletti, sindacalista.

Inoltre, compiono gli anni: Valter Bielli, politico; Giuliano Pisapia, avvocato, ex sindaco di Milano; Erri de Luca, giornalista, scrittore, poeta; Nino Caricato, ex hockeista, allenatore; Lello di Gioia, politico; Mariangela Piancastelli, ex cestista; Guglielmo Troina, giornalista; Patrizia Valduga, poetessa, traduttrice; Nazzareno Verzini, ex calciatore; Marco Zuccarini, direttore d’orchestra; Ferruccio de Bortoli, giornalista; Sergio Fumagalli, politico; Angelo Giorgianni, magistrato, politico; Fabrizio Temperini, attore, doppiatore; Diego Abatantuono, attore, comico, sceneggiatore; Felice Naalin, pittore, scultore, storico dell’arte; Pierantonio Pavanello, vescovo; Giancarlo Olivotto, ex calciatore; Gerardo Antonazzo, vescovo; Gonario Nieddu, politico; Alessandro Rubino, politico, imprenditore; Cinzia Bruno, attrice, doppiatrice; Claudio Capponi, violista, pianista, compositore; Gea Martire, attrice; Andrea Prandstraller, regista, sceneggiatore; Marco Nosotti, giornalista; Carlo Bondavalli, esploratore, fotografo, canoista; Attilio Caja, allenatore pallacanestro, dirigente; Esposito (Nando) Bros, fumettista; Maurizio Milani, attore, comico, scrittore; Roberta Pinotti, ex ministra della difesa.

Compiono gli anni anche: Massimo Cotto, giornalista, dj, scrittore; Giuseppe Manarin, ex calciatore, allenatore; Tito Gilberto, giornalista, scrittore; Paolo Nori, scrittore, traduttore; Gianfranco Pannone, regista; Monica Maggioni, giornalista, ex presidente Rai; Luca Valtorta, giornalista; Fausto Bormetti, ex atleta; Roberta Brunet, ex atleta; Antonio Gramsci, musicista, scrittore; Paolo Seganti, attore; Riccardo Chartroux, giornalista; Enrico Remmert, scrittore; Gianluca Berti, ex calciatore, dirigente; Guido Curtarello, ex cestista; Gabriele Muccino, regista, sceneggiatore; Morena Zapparoli, conduttrice tv; Alessandro Ghebreigziabiher, scrittore, attore; Simone Bachini, produttore cinema; Davide Bellini, pallavolista; Ciro Ceruti, attore, regista; Peppino Mazzotta, attore; Roberto Pistore, ciclista; Massimo Tarantino, ex calciatore, dirigente; Gian Maria Aliberti Gerbotto, giornalista, scrittore.

Poi, compleanno di: Gianluca Grassadonia, ex calciatore, allenatore; Eleonora Benfatto, ex modella, conduttrice tv, pubblicista; Samuele Papi, pallavolista; Alessandro Colucci, politico, funzionario; Luca Barbieri, scrittore, giornalista, sceneggiatore; Federico Stagi, hockeista; Fabio Rustico, ex calciatore, politico; Francesca Bielli, doppiatrice, attrice; Clorinda Venturiello, doppiatrice; Giusy Versace, atleta paralimpica; Mattia Notari, ex calciatore; Joachim de Gasperi, ex calciatore; Petr Cech, calciatore; Domenico di Cecco, calciatore; Lucrezia Mantovani, politica; Barbara Chichiarelli, attrice; Alessia Piovan, modella, attrice; Serena Cruz, vittima giustizia; Roman di Somma, pallanotista; Diego Iori, hockeista; Andrea Lalli, atleta; Francesco Minto, rugbista; Chiara Consolini, cestista; Fabio Testa, hockeista; Flavio Gismondi, attore, cantante; Daniela Servillo, cestista; Luca Calapai, calciatore; Sofia Devetag, pallavolista; Antonio Fuoco, pilota auto; Nicole Garavelli, calciatrice; Marta Vergani, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Diego Abatantuono)