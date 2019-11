Buon compleanno Alain Delon, Marco Balestri, Sandro Mazzola…

…Paolo Taviani, Giovanna Taviani, Stefano Passigli, Maria Rizzotti, Salvatore Cascio, Simone Sancioni, Kevin Giovesi…

Oggi 8 novembre compiono gli anni: Silvana Abruzzese Lattman, scrittrice; Silvio Briard, ex calciatore; Gian Piero Bona, scrittore, poeta; Giuseppe Matassoni, ex calciatore, allenatore; Salvatore Frasca, politico; Antonio Mercurio, antropologo; Antonio Pellis, ex calciatore; Paolo Taviani, regista; Bruno Franceschina, ex calciatore; Goffredo Matassi, attore, doppiatore; Giorgio Canestri, politico; Alain Delon, attore, regista, produttore; Stefano Passigli, politico; Bernardo Rogora, ex calciatore; Villi Bossi, scultore; Gaetano Pesce, scultore, designer, architetto; Patrizia de Clara, attrice; Enrico Lechner, ex slittinista; Carlo Alberto Tregua, giornalista; Luigi Paleari, ex calciatore; Marija Pirjievec, storica, scrittrice.

Inoltre, compiono gli anni: Sandro Mazzola, ex calciatore, dirigente; Angela Nanetti, scrittrice; Vittorio Pandolfi, giornalista; Franco Carrera, ex calciatore; Arduino Cantafora, pittore, architetto; Luciano dalla Bona, ex ciclista; Andrea Giubilo, giornalista; Salvatore Sarno, velista; Giorgio Francia, pilota auto; Wilmo Francioni, ex ciclista; Leone Pizzini, ex ciclista; Biagio Abrate, generale; Gianni Bono, storico; Guido Melis, politico, accademico, giornalista; Piero Camilli, politico, imprenditore, dirigente sportivo; Guido Tonelli, fisico, divulgatore scientifico; Michele de Lucchi, designer, architetto; Marco Donadoni, autore di giochi; Vittorio Ferracini, ex cestista; Vincenzo Barone, chimico; Maura Tombelli, astronoma; Marco Balestri, autore tv, conduttore radio e tv; Sandro Ghiani, attore, sceneggiatore, regista teatro; Maria Rizzotti, politica.

Ancora, compleanno di: Gianfranco Pacchioni, chimico; Alessandro Bottacchiari, rugbista; Paolo Nani, attore, regista; Pino Santapaga, discografico, musicista, compositore; Mauro Chianale, politico; Al (Alberto) Festa, regista, compositore; Franco Moreno, cantautore; Paola Zannoner, scrittrice; Marco Bergonzoni, cestista; Roberto Stocchi, attore, doppiatore; Aurelio Mancuso, politico, attivista; Paolo Antonio Ascierto, medico; Michele Uva, dirigente sportivo; Elias Vacca, politico, avvocato; Monica Susanna Mezzadri, pattinatrice; Luca Vitalesta, schermidore; Marco Pontecorvo, direttore fotografia, regista, sceneggiatore; Giulio Delfino, giornalista; Andrea Muzzi, attore, regista; Sergio Porrini, ex calciatore, allenatore; Cecilia Salvioli, schermitrice; Giacomo Cavillier, archeologo, egittologo.

Infine, festeggiano il compleanno: Giovanna Taviani, regista, saggista; Andrea Maghelli, allenatore pallacanestro; Michele Pontrandolfo, esploratore; Tony Blescia, cantautore; Leonardo Sgavetti, musicista, fisarmonicista, pianista; Roberto Chiappara, ex calciatore, allenatore; Marta Rezoagli, ex cestista; Anna Ippoliti, ex cestista; Nicola Pisaniello, tenore; Federico Caner, politico; Alessandra Casale, attrice; Gioia Spaziani, attrice; Andrea Benatti, rugbista; Salvatore Cascio, attore; Marco Marangoni, ex cestista; Simone Origone, sciatore; Simone Bonomi, ex calciatore; Eleonora Giovanardi, attrice; Francesco Molinari, golfista; DJ Gengis Khan (Loris Malaguti), dj e beatmaker; Federica Vincenti, attrice; Antonio Aquilanti, calciatore; Simone Sancioni, pilota moto; Riccardo Stacchiotti, ciclista; Giuseppe Gerratana, atleta; Sonia Candi, pallavolista; Kevin Giovesi, pilota auto; Nicole orlando, atleta paralimpica; Federica Mingolla, arrampicatrice; Jake Polledri, rugbista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alain Delon)