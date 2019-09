Buon compleanno Alessandro Amati, Will Smith, Zucchero…

…Luciano Violante, Nino Cerruti, Massimo Abbatangelo, Michael Douglas, Maurilio de Zolt, Salvatore Bagni, Maria Laura Rodotà, Niccolò Ammaniti, Catiuscia Marini, Federica Chiavaroli, Angelo Palombo, Francesco d’Uva, Alessandro Crescenzi, Mirza Alibegovic, Nicole Svetlana Reina…

Oggi 25 settembre compiono gli anni: Alessandro Amati, giornalista; Pippo Rallo, cantante; Nino Cerruti, imprenditore, stilista; Michele di Martino, politico; Mario dalla Pietra, ex calciatore; Giuseppe Merisi, vescovo; Vanna Busoni, attrice, doppiatrice; Bruno Gecchelin, designer, architetto; Gianfranco Leoncini, ex calciatore, allenatore; Rinaldo Prandoni, paroliere, compositore, cantautore; Ottaviano Colzi, politico; Umberto Pirilli, politico; Diego Coletti, vescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Luciano Violante, politico; Massimo Abbatangelo, politico; Ermanno Capelli, paroliere, scrittore; Lino Pizzi, vescovo; Massimo Mattioli, fumettista; Gabriele Boscetto, politico, avvocato; Michael Douglas, attore, produttore; Antonio Tirinato, psicoterapeuta; Luciano Giovannetti, tiratore; Carlo Formenti, giornalista, scrittore; Paolo Roversi, fotografo, fotoreporter; Maurilio de Zolt, ex fondista; Francesco Paolo Iannuzzi, funzionario, politico; Giacomo Cirulli, vescovo; Francesco Durante, scrittore, critico letterario; Carlo Montano, fiorettista; Aurelio Angelini, sociologo; Stefano Cazzaro, arbitro di pallacanestro; Walter de Cesaris, politico; Adolfo Manzi, fantino; Aldo Tommasini, ex cestista; Mario Occhipinti, politico.

Compleanno anche di: Zucchero (Adelmo Fornaciari), cantautore, musicista; Lalla (Anna Paola) Francia, cantante; Lorenzo Leuzzi, vescovo, medico; Salvatore Bagni, ex calciatore, dirigente; Massimo Borghetto, ex cestista; Livio Gardiman, ex calciatore; Gianluca Arcopinto, produttore cinema; Roberto Kunstler, cantautore, paroliere; Leonardo Rossi, ex calciatore, allenatore; Maria Laura Rodotà, giornalista; Vincenzo Attrice, ex calciatore; Alessandra Borghese, giornalista, scrittrice; Claudio Castellazzi, ex cestista; Sandra Truccolo, arciera; Edoardo Catemario, chitarrista; Marcello Montanari, ex calciatore, allenatore; Gigi Piras, fumettista; Sergio Ramazzotti, fotografo, giornalista, scrittore.

Poi, compiono gli anni: Niccolò Ammaniti, scrittore; Salvatore Bertuccelli, ex calciatore, allenatore; Giovanni Guaccero, compositore; Valeria Milillo, attrice; Catiuscia Marini, politica; Swan (Bergman), regista, sceneggiatore; Will Smith, attore, produttore, rapper; Francesco Longobardi, ex cestista, dirigente; Federica Chiavaroli, politica; Filippo Gatti, cantautore, musicista, discografico; Alessandra Montrucchio, scrittrice; Federica Bosco, scrittrice, sceneggiatrice; Paola Minaccioni, attrice, comica, conduttrice radio; Samantha Ferrari, ginnasta; Adam Levin, scrittore; Daniela Ceccarelli, sciatrice; Alessandra Flora, paroliera, compositrice, imprenditrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Luca Ricci, regista; Maya Sansa, attrice; Alberto Fezzi, scrittore; Rinaldo Nocentini, ciclista; Domenico Bolignano, allenatore pallacanestro; Federica dal Rì, atleta; Elio Germano, attore, regista; Stefano Zito, politico; Alessandro Parrello, attore; Angelo Palombo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Virginio Caparvi, politico; Ludovica Dalia, pallavolista; Sara Zanotti, ex calciatrice; Francesco d’Uva, politico; Fabio Lucioni, calciatore; Enrico Demonte, atleta; Massimo Graziato, ciclista; Matteo da Ros, cestista; Debora Vicenzotti, cestista; Alessandro Crescenzi, calciatore; Mirza Alibegovic, cestista; Mirko Quinz, hockeista; Gianclaudio Caretta, attore; Giovanni Sbrissa, calciatore; Nicole Svetlana Reina, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Amati)