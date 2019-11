Buon compleanno Alessandro del Piero, Luigi de Mitri…

Biagio Antonacci, Marco Bellocchio, Patrizia de Blanck, Luis Felipe Scolari, Paola Senatore, Lou Ferrigno, Annalisa Silvestro, Lorenzo Becattini, Gregorio Fontana, Riccardo Rossi, Edoardo Nesi, Samantha de Grenet, Albano Bizzarri, Alberto Gerbo, Tommaso Cherubini, Giovanni Venturini…

Oggi 9 novembre compiono gli anni: Luigi de Mitri, giornalista; Luigi Tallarico, giornalista, critico d’arte; Giorgio Bernini, giurista, politico; Fiorenzo Facchini, archeologo, paleontologo; Attilio Colonnello, pittore, scenografo; Lia Levi, scrittrice, giornalista; Leonardo Bragaglia, attore, regista teatro; Luigi Ferri, ex deportato a Auschwitz; Emy (Emilia) Eco, attrice; Massimo Livi Bacci, politico; Augusto Basile, karateka; Agostino Ferrari, pittore; Carmelo Conte, politico; Marco Bellocchio, regista, sceneggiatore, produttore; Roberto Oltramari, ex calciatore; Renato Ronconi, ex calciatore; Patrizia de Blanck, personaggio tv; Andrea Mugione, arcivescovo; Franco Purini, architetto, saggista; Giuseppe Ricciardi, politico; Michele Lauria, politico; Erio Tosatti, fisico.

Inoltre, compiono gli anni: Daniele Verga, diplomatico; Guglielmo Chiodi, economista; Vittorio Adolfo, politico; Italo Magno, scrittore, dirigente pubblico; Enrico Prato, ex calciatore; Riccardo Zara, musicista, compositore, cantante; Giorgio Blasig, ex calciatore; Raffaele Nigro, scrittore, giornalista; Massimo Veltri, politico; Gaetano Grasso, politico, imprenditore; Luis Felipe Scolari, ex calciatore, allenatore; Vassili Campatelli, politico; Paola Senatore, attrice; Giuseppe Dati, musicista, paroliere; Lou Ferrigno, attore; Annalisa Silvestro, politica; Andrea Abati, artista, fotografo; Giulio Camber, politico; Gianni Scipione Rossi, giornalista, saggista; Cinzia Capano, politica; Lorenzo Becattini, politico; Mario Benedetti, poeta; Albert Walder, ex fondista; Gino Pasqualotto, hockeista; Gaetano Grasso, politico, imprenditore; Umberto Badioli, allenatore pallacanestro; Dario Carbone, architetto, dirigente sportivo; Massimo Carloni, critico letterario, scrittore; Giuseppe Mascitelli, manager, imprenditore; Carlo Serra, filosofo, scrittore; Ilide Carmignani, traduttrice; Paolo Giubellino, fisico; Bruno Illiano, compositore, pianista, cantante; Kurt Lanthaler, scrittore.

E ancora, compleanno di: Pascal Persiano, attore, ex calciatore; Roberto Casati, filosofo; Silla Scaranzin, ex cestista; Luisa Angrisani, politica; Biagio Antonacci, cantautore; Fulvio Fantoni, giocatore di bridge; Gregorio Fontana, politico; Riccardo Rossi, attore, doppiatore; Fabrizio Apolloni, attore, doppiatore, conduttore tv; Paola de Martini, pilota di rally; Edoardo Nesi, scrittore, regista, politico; Barbara Berengo Gardin, doppiatrice; Alex Infascelli, regista; Massimo Pugliese, imprenditore, dirigente sportivo; Guido Quaroni, artista, doppiatore, effettista; Raffaele Buranelli, attore; Nazzareno Carusi, pianista; Georg Comploi, ex hockeista; Andrea Niccolai, ex cestista, allenatore, dirigente sportivo; Josef Polig, ex sciatore; Paolo Conti, ex cestista, allenatore; Samantha de Grenet, showgirl, conduttrice tv; Cristiano Governa, giornalista, scrittore; Sergio Marcon, ex calciatore, allenatore; Carolina Lussana, politica.

Infine, festeggiano il compleanno: Pietro Parente, calciatore; Adriano Zancopè, ex calciatore, allenatore, dirigente; Giovanni Sbordone, storico; Alessandro del Piero, calciatore; Giovanna Mezzogiorno, attrice; Tommaso Santi, regista, sceneggiatore; Daniela Scalia, giornalista, conduttrice tv; Federica de Bortoli, attrice, doppiatrice; Dj Aladyn (Aldino di Chiano), disc jockey, discografico; Albano Bizzarri, calciatore, portiere; Nicola Carlo Pagani, calciatore; Lisa Fusco, showgirl, cantante, attrice; Salvatore Bruno, calciatore; Il Cile (Lorenzo Cilembrini), cantautore; Eugenia Tempesta, attrice, cantautrice, ingegnera; Romina Armellini, nuotatrice; Laura Curione, ex bobbista; Alberto Gerbo, calciatore; Eleonora Petralia, calciatrice; Tommaso Cherubini, giocatore di baseball; Eleonora Piacezzi, calciatrice; Giovanni Venturini, pilota auto; Karin Mantoani, calciatrice; Nayt (William Mezzanotte), rapper; Domiziana Cavanna, sincronetta; Alessandro Pajola, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alex del Piero)