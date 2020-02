Buon compleanno Alessandro Sallusti, Paolo del Debbio…

…Valéry Giscard d’Estaing, Ciriaco de Mita, Renzo Ulivieri, Paolo Garimberti, Maria Beatrice di Savoia, Giuseppe Papadopulo, Sandro Petrone, Paolo de Castro, Lello Ciampolillo, Massimo Mezzaroma, Shakira, Gerard Piqué, Filippo Magnini, Paolo Hernan Dellafiore, Fabrizio Grillo, Camilla Borsotti, Marco Fabbri, Matteo Grattarola, Mario Scapini, Andrea Tabanelli, Valentino Campitelli, Cristian Rizzo, Caterina Bosetti…

Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Virgilio Nicoli, ex calciatore; Valéry Giscard d’Estaing, ex presidente Francia; Carlo Alighiero, attore, doppiatore, regista; Ciriaco de Mita, politico; Pietro Nascimbene, ex ciclista; Elio Ardit, ex calciatore; Giuseppe Radaelli, ex calciatore; Bruno Garzena, ex calciatore Juventus, Vicenza, Napoli, imprenditore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore.

Inoltre, compiono gli anni: Flora Gallo, cantante, paroliera; Mario Valentini, politico; Ilario Floresta, politico; Domenico Romano Carratelli, politico; Renzo Ulivieri, ex calciatore Fiorentina, allenatore, politico, presidente Aiac, Associazione allenatori; Giuliano Zoso, politico; Paolo Garimberti, giornalista; Ornella Pozzolo, scrittrice, poetessa; Maria Beatrice di Savoia, principessa; Antonio Cantafora, attore; Beniamino Battistella, ex hockeista; Isaias Afewerki, presidente Eritrea; Antonio Veschetti, ex calciatore Novara; Luciano Cagnin, politico; Desiderio Passali, medico, docente; Enrico Dioli, sindacalista, politico; Giuseppe Papadopulo, ex calciatore Lazio, allenatore.

E’ il compleanno anche di: Gildo Rizzato, ex calciatore Spal, allenatore; Nicola Traini, ex calciatore Perugia, Ternana; Romano Tumellero, ex ciclista; Giuliano Sonzogni, allenatore calcio; Sante Marsili, pallanotista; Elisabetta de Palo, attrice; Sergio Borgo, ex calciatore Pistoiese, Spezia, allenatore; Ida Dominijanni, giornalista, filosofa; Manuela Massarenti, attrice, doppiatrice; Edoardo Montaina, fotografo; Sandro Petrone, giornalista; Lucia Rizzi, cantante; Antonio Rizzo, politico; Sergio Quirino Valente, velista; Paola Ghirotti, fotografa; Silvano Borgatta, musicista, arrangiatore, compositore.

Poi, festeggiano il compleanno: Benedetto Lo Monaco, attore; Nicola Cisternino, musicista; Rocco Gaetani, politico; Alessandro Sallusti, giornalista, direttore de il Giornale; Marco Brando, giornalista, scrittore; Guido de Angelis, giornalista, conduttore radio e tv; Paolo de Castro, politico, economista, agronomo, ex ministro; Paolo del Debbio, giornalista, conduttore tv; Gianluigi d’Orlandi, politico; Pieralfonso Fratta Pasini, imprenditore, politico; Gabriella Golia, valletta, conduttrice tv, attrice; Stefano Scansani, giornalista, scrittore; Michael Wachtler, scrittore; Marco Calgaro, politico; Cecilia Chailly, arpista, compositrice, cantante; Maurizio Palomba, psicologo; Claudio Panatta, ex tennista.

Ancora, tra chi festeggia il compleanno: Graziana Saccocci, canottiera; Alberto Torresin, ex calciatore Monza, Conegliano; Augusto Gabriele, ex calciatore Cesena, Reggiana, Vicenza; Ruggero Bagialemani, ex giocatore baseball, allenatore; Pierangelo Giovanetti, giornalista; Paolo Baldieri, ex calciatore Pisa, Roma, Lecce; Enrico Salimbeni, attore, regista; Alessandro Stagnoli, ex assistente arbitrale calcio; Giovanni Spataro, ex cestista; Giulia Weber (Bianchi), attrice; Roberto Ceriotti, attore, cantante; Stefano Bordon, rugbista, allenatore; Gianluca Guidi, rugbista, allenatore; Paolo Pittino, ex canottiere; Elmar Mutschlechner, ex biatleta; Luigi Pelazza, giornalista, conduttore tv; Bruno Boscardin, ex ciclista; Fabrizio Vidale, attore, doppiatore.

A festeggiare il compleanno oggi anche: Gianfranco Circati, ex calciatore, allenatore; Domenico Dara, scrittore; Paolo Fornaciari, ex ciclista; Andrea Mazzacavallo, cantautore; Stefano Rossini, ex calciatore, allenatore; Gabriele Zagati, ex calciatore; Leonardo Busca, ex cestista; Lello Ciampolillo, politico; Massimo Mezzaroma, imprenditore, dirigente sportivo; Patrizio Prata, attore, doppiatore, dialoghista; Dario Deserri, scrittore; Sergio Volpi, ex calciatore Sampdoria, allenatore; Andrea Zanchetta, ex calciatore Chievo, Lecce, allenatore; Shakira, cantautrice, attrice; Gloria Bellicchi, modella, attrice; Stefania Maimone, cestista.

Infine, compleanno di: Mirco Gasparetto, ex calciatore, allenatore; Nina Zilli, cantautrice; Emanuele Calchetti, copilota rally; Marianna Marini, ex calciatrice, allenatrice; Marco Missiroli, scrittore; Filippo Magnini, nuotatore; Stefano Mammarella, giocatore calcio a 5; Paolo Hernan Dellafiore, calciatore; Flavia Tartaglini, velista; Lara Barbieri, calciatrice; Salvatore Esposito, attore; Fabrizio Grillo, calciatore; Gerard Piqué, calciatore Barcellona; Camilla Borsotti, ex sciatrice; Marco Fabbri, pattinatore; Matteo Grattarola, pilota moto; Fabio Chinello, ciclista; Mario Scapini, atleta; Andrea Tabanelli, calciatore; Valentino Campitelli, attore; Cristian Rizzo, giocatore di calcio a 5; Natasha Piai, calciatrice; Caterina Bosetti, pallavolista; Alessandro Procacci, cestista; Erica Nicoli, taekwondoka; Giovanni Morini, hockeista; Paolo Ghiglione, calciatore; Noemi Stella, atleta; Carlotta Alberghini, arti marziali.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Sallusti)