Buon compleanno Alessia Marcuzzi, Stefano Burbi, Lazzaro Pappagallo…

…Demi Moore, Luca Zingaretti, Leonardo di Caprio, Paolo Baratta, Michele Maffei, Laura Belli, Luisa Bossa, Angelo Zubbani, Benedicta Boccoli, Serena Pellegrino, Diego Fuser, Maurizio Lauzi, Benedetta Mazzini, Sergio Puglia, Paola Pinna, Giulia Rambaldi, Chiara di Benedetto, Maria Laura Simonetto, Beatrice Adelizzi, Matteo Fedi, Federico Centomo, Erica Vietti, Vicky Piria, Federico Morlacchi…

Oggi 11 novembre compiono gli anni: Stefano Burbi, compositore, direttore d’orchestra; Lazzaro Pappagallo, giornalista; Giovanni Beretta, ex calciatore, allenatore; Alvaro Cecati, ex calciatore; Carlo Baccarini, ex calciatore, allenatore; Enzo Amadori, cantante, compositore, discografico; Euro Galletti, ex calciatore; Felice Barbetta, ex calciatore; Paolo Bregni, scenografo, costumista; Sandro Tiberi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Paolo Baratta, economista; Livio Fanzaga, presbitero; Bruno Bonollo, ex calciatore; Romano Garofalo, fumettista, giornalista, scrittore; Giorgio Orefice, pittore; Giovanni Salghetti Drioli, avvocato, politico; Antonio Pisani, politico; Daniel Ortega, presidente Nicaragua; Claudio Zin, medico, giornalista, politico; Michele Maffei, schermidore, dirigente; Ruggero Ruggeri, politico; Laura Belli, attrice, regista, cantante; Roberto Nobile, attore.

Inoltre, compiono gli anni: Paolo Glisenti, manager, giornalista; Giorgio Cataldi, attore; Francisco Mele, psicologo, psicoterapeuta, scrittore; Santo Liotta, politico; Sergio Magistrelli, ex calciatore; Luisa Bossa, politica; Angelo Zubbani, politico; Andrea Pavani, ex giocatore di curling; Enrico Bernard, drammaturgo, regista; Guido Maria Guida, compositore, pianista, direttore d’orchestra; Camillo Placì, allenatore pallavolo; Ivano Gamelli, pedagogista; Michele Colasanto, ex calciatore; Paolo Ferrucci, scrittore; Marco Presta, attore, conduttore radio e tv; Paolo Vazzoler, ex cestista; Luca Zingaretti, attore; Stefano Colantoni, ex cestista; Demi Moore, attrice, produttrice cinema; Giorgio Taormina, ex calciatore; Paolo Cavallone, conduttore tv, attore; Benedicta Boccoli, showgirl, attrice; Alessandro Castagna, ex calciatore, allenatore; Serena Pellegrino, architetta, politica; Diego Fuser, ex calciatore, allenatore; Frederic Massara, ex calciatore, allenatore, dirigente.

E ancora, compiono gli anni: Roberto Murgita, ex calciatore, allenatore; Luigi Ferraiuolo, giornalista; Federico Greco, regista, sceneggiatore, montatore; Maurizio Lauzi, cantautore; Lighea (Tania Montelpare), cantautrice, attrice; Matteo Colapietra, militare; Corrado Accordino, attore, regista, scrittore; David DeLuise, attore; Hedy Krissane, attore, regista; Benedetta Mazzini, attrice, conduttrice tv, autrice; François Salvagni, allenatore pallavolo; Alessia Marcuzzi, conduttrice tv, attrice, showgirl; Alberto Pagliaro, disegnatore, illustratore; Sergio Puglia, politico; Marco Foderà, fumettista; Tommaso Nannicini, economista, politico; Gianluca Crisafi, attore, doppiatore; Leonardo di Caprio, attore, produttore cinema; Paola Pinna, politica; Arianna Bergamaschi, attrice, cantante, conduttrice tv; Alessandro Cortinovis, ex ciclista; Arianna Follis, fondista, scialpinista; Massimiliano Benassi, calciatore; Raphael Gualazzi, pianista, cantautore.

Infine, festeggiano il compleanno: Guglielmo di Lussemburgo, principe ereditario; Gonzalo Canale, rugbista; Armando Pizzuti, attore; Matteo Bono, ciclista; Florian Breitenberger, slittinista; Vittoria Schisano, attrice; Andrea Crosariol, cestista; Luca Leggiero, calciatore a 5; Lorenzo Povegliano, ex atleta; Matteo Ronchetti, giornalista, conduttore tv; Francesco Adami, hockeista; Giulia Rambaldi, pallanotista; Maria Laura Simonetto, ex nuotatrice; Chiara di Benedetto, politica; Elisa Mainardi, calciatrice; Beatrice Adelizzi, sincronetta; Matteo Fedi, ex ciclista; Marcello Maietta, attore; Federico Centomo, pallavolista; Michele Godino, snowboarder; Erica Vietti, pallavolista; Vicky Piria, pilota auto; Federico Morlacchi, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessia Marcuzzi)