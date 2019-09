Buon compleanno Alessio Zucchini, M. Concetta di Pietro…

Oggi 18 settembre compiono gli anni: Alessio Zucchini, giornalista, conduttore tv; Maria Concetta di Pietro, manager; Caterina Spadaro, attrice, regista; Jacopo Rizza, giornalista; Walter de Boni, ex calciatore; Ottavio Morgia, ex calciatore, allenatore; Duilio Zotti, ex calciatore; Franco Archibugi, economista; Maurizio Calvesi, storico dell’arte, critico, saggista; Roberto Malquori, artista; Aldo Maria Brachetti Peretti, dirigente d’azienda; Vittorio de Luca, scrittore, saggista, autore tv; Luciano Falsiroli, ex calciatore, giornalista, scrittore; Renzo Eligio Filippi, politico; Giovanni Filocamo, politico; Mario Invernizzi, ex calciatore; Maria Agostina Pellegatta, politica; Italo Tomassoni, critico d’arte; Frankie Avalon, cantante, attore; Massimo Baldini, politico, avvocato; Salvatore Natoli, docente, filosofo; Raffaele Romanelli, storico; Marco Rota, fumettista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Roberto Colombo, attore, doppiatore; Piero Lenzi, ex calciatore, allenatore; Zeffiro Ciuffoletti, storico; Roberto Bauce, ex pilota rally; Vince Tempera, tastierista, arrangiatore; Roberto Ciccotelli, ex calciatore; Giancarlo Morresi, pentatleta; Giancarlo Minardi, imprenditore; Paolo Romani, politico; Franco Bernabè, dirigente d’azienda; Domenico Gennaro, attore; Andrea Ciullo, drammaturgo, compositore, artista; Giuseppe Ceccato, politico; Vito Bardi, generale, politico; Gigliola Braga, biologa, scrittrice; Carlo Monguzzi, politico, insegnante; Marida Bolognesi, politica; Marco Fumagalli, politico; Enzo Giancarli, politico; Antonio Petrocelli, attore, umorista, cabarettista; Enza Rossano, giocatrice di bridge; Bruno Bruni, ex atleta; Darwin Pastorin, giornalista.

Compleanno anche di: Giorgio Redeghieri, ex calciatore; Fabio Scoccimarro, politico, imprenditore, manager; Enrico Vella, ex calciatore, allenatore, dirigente; Sebastiano Lo Monaco, attore; Mario Lucini, politico; Erasmo Petringa, musicista, polistrumentista, arrangiatore; Marco Biraghi, storico dell’architettura; Sergio Messina, musicista, discografico, autore tv; Ernesto Damiani, informatico; Luciano Portolano, generale; Urbano Barberini, attore; Maurizio Fiume, regista, sceneggiatore; Giuseppe Giangrande, militare; Gino di Florio, Marco Masini, cantautore; Mauro Antonio Santaromita, ex ciclista; Oscar Adriani, fisico; Pierluigi Alessandri, imprenditore; Riccardo Monguzzi, ex calciatore, allenatore; Riccardo Morandotti, ex cestista; Manuele Petrachi, allenatore pallacanestro; Luca Bottura, giornalista, conduttore radio, scrittore; Roberto Rosetti, ex arbitro di calcio; Francesco de Nisi, politico.

Poi, compiono gli anni: Gian Paolo Mai, attore, regista teatro; Giorgio Serafini Prosperi, drammaturgo, regista, attore; Gianluca Fusilli, politico; Margherita Angela Mastromauro, politica, imprenditrice; Alessandro Vanoli, storico, scrittore; Andrea Bruni, attore; Michela Rocco di Torrepadula, conduttrice tv, attrice; Cristian Cocco, personaggio tv; Daniele delli Carri, ex calciatore, dirigente; Giovanni Pradella, organaro; Pasquale Sensibile, ex calciatore, dirigente; Vincenzo Marra, regista, sceneggiatore; Luca Sommi, giornalista; Dario Frigo, ex ciclista; Maurizio Campari, politico; Mirco Poloni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Antonio Iannone, politico; Dario Baldi, regista, sceneggiatore; Lucia Borgonzoni, politica; Antonio Galardo, calciatore; Lilli Manzini, doppiatrice; Lucia Annibali, politica; Andreas Huber, hockeista; Giuseppe Pesce, giornalista; Alessandro Tomasi, politico; DJ Satomi (Simone Bocchino), dj, discografico; Stefania Andriola, conduttrice tv, giornalista.

Infine, festeggiano il compleanno: Cristian Arrieta, calciatore, allenatore; Andrea Caracciolo, calciatore; Eva d’Amore, ex ginnasta; Roberto Infascelli, attore, doppiatore; Giuseppe Falcomatà, politico, avvocato; Elisa Palmieri, atleta; Fabio Massimo Castaldo, politico; Angelo d’Angelo, calciatore; Marco Falaschi, pallavolista; Manila Flamini, sincronetta; Debora Mascanzoni, calciatrice; Edoardo Ciabattini, pallavolista; Federico Tosi, pallavolista; Giada Benazzi, pallavolista; Giordana Duca, rugbista; Fabio Giamello, cantautore; Leonardo Marini, cestista; Riccardo Rossato, cestista; Carlotta Cartelli, calciatrice; Matteo Ambrosin, cestista; Elisa Visari, attrice, modella.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessio Zucchini)