Buon compleanno Andrea Buonocore, Kim Basinger, Arnaldo Forlani…

…Stefano Cingolani, Andrea Manzella, Giorgio Benvenuto, Innocenzo Cipolletta, Alan Sorrenti, Roberto Caon, Elena Centemero, Mirko Busto, Marco Padalino, Elettra de Col, Pietro Mannino, Alberto Marconato, Lorenzo Lollo…

Oggi 8 dicembre compiono gli anni: Andrea Buonocore, giornalista; Stefano Cingolani, giornalista; Arnaldo Forlani, politico; Benito Meroni, ex calciatore; Ornella Buttini, ex cestista; Jone Spartano, ex calciatore, allenatore; Elserino Piol, dirigente d’azienda; Raffaele Russo, politico; Giovanni Saracco, politico, urbanista; Rita Giannuzzi, attrice; Andrea Manzella, costituzionalista; Enzo Ragazzini, fotografo; Franca Capetta, arciera; Bruno Longhi, clarinettista, sassofonista; Guido Maria Rey, economista; Claudio Azzali, ex calciatore, allenatore; Giorgio Benvenuto, sindacalista, politico; Fortunato Aloi, politico; Graziella Tossi, politica; Furio Gubetti, politico; Lucio Soravito de Franceschi, vescovo; Luigi Mascalaito, ex calciatore, allenatore; Innocenzo Cipolletta, dirigente d’azienda; Renato Laghi, ex ciclista.

Inoltre, compiono gli anni: Pietro Squeglia, politico; Mario Giubertoni, ex calciatore; Emmerich Tarabocchia, ex calciatore; Mario Fiandri, vescovo; Giovanni Battista Coletti, schermidore; Sergio Frau, giornalista; Stefano Preda, dirigente d’azienda; Wainer Vaccari, illustratore, pittore; Vittorio Marchis, ingegnere, storico; Alan Sorrenti, cantautore; Luigi Malabarba, politico, sindacalista; Dino Secco, politico; Kim Basinger, attrice; Massimo Alessandri, fantino; Claudio Bigagli, regista, attore, sceneggiatore; Pino Cacucci, scrittore, sceneggiatore, traduttore; Mauro Carbone, filosofo; Franco Fabbro, neurologo; Imma Piro, attrice; Piero Colaprico, giornalista, scrittore; Dante Palladino, attore, sceneggiatore; Marco Stroppa, compositore; Brunella Andreoli, attrice; Marco Morelli, manager; Carlo Panaro, fumettista; Marco Prastaro, vescovo; Roberto Caon, politico; Bruno Belotti, scacchista; Nicola Gallino, giornalista, saggista; Valentina Stella, cantante; Luca Cantagalli, ex pallavolista, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Raffaele Mancino, sollevatore; Elisabetta Bertotti, politica; Andrea Bormida, fumettista; Elena Centemero, politica; Erik Paoletti, produttore cinema; Greta Bonetti, doppiatrice; Monica Dugo, attrice, regista, ballerina; Pier Fausto Recchia, politico, avvocato; Marco Mattiacci, manager, dirigente sportivo; Emiliano Mosci (Emix), dj, discografico; Pasquale Apa, ex calciatore; Alex Brunner, ex calciatore, allenatore; Daniele de Paoli, ex ciclista; Sacha Rosel, scrittrice, traduttrice; Mirko Busto, politico; Francesca Zara, cestista; Alessandra Crozzolin, ex pallavolista; Francesca Inaudi, attrice; Andrea Bolognini, doppiatore; Michael Fabbri, arbitro di calcio; Marco Carulli, fotografo; Marco Padalino, calciatore; Elettra de Col, giocatrice di curling; Pietro Mannino, attore; Antonio Cinelli, calciatore; Alberto Marconato, rugbista; Giovanni Caccamo, cantautore, autore e conduttore tv; Lorenzo Lollo, calciatore; Michele Cavion, calciatore; Leonardo Fioravanti, surfista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Kim Basinger)